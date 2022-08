Turismo na Itaipu cresceu 93% no mês de julho

Período de férias do meio do ano trouxe resultado melhor que o de janeiro.



O mês de julho foi, até aqui, o mais movimentado no Completo Turístico Itaipu (CTI) em 2022. O número de visitantes nos atrativos da empresa no mês, de 57.561, é 5% superior aos 54.880 registrados em janeiro.

Além de animadores, os dados são ainda mais expressivos quando comparados ao mesmo período de 2021. Os últimos 31 dias tiveram um movimento 93% maior que o registrado no mesmo período no ano passado, quando foram atendidas 29.838 pessoas.

A Itaipu Panorâmica, passeio pelas áreas externas da usina, segue sendo a principal atração e anotou o maior crescimento, com 43.119 visitantes, praticamente o dobro dos 21.462 registrados no ano passado. Já o Refúgio Biológico pulou de 3.379 visitas em 2021 para 5.469 em 2022, um aumento de 62%.

Essa retomada do turismo está sendo comemorada por diferentes áreas ligadas ao setor em Foz do Iguaçu. Outros atrativos, como as Cataratas, também divulgaram números positivos em comparação com o ano passado e com os meses iniciais de 2022.

Aplicativo

Julho também marcou o lançamento do aplicativo “Itaipu Turismo”, uma ferramenta disponível em português, inglês e espanhol que permite obter informações e comprar passeios, além de avaliar, acessar curiosidades e experiências sobre as atrações.

O App segue ativo e pode ser baixado para celulares nas lojas de aplicativos para Android e iOS.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.