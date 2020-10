Turistas do Parque das Aves podem alimentar periquitos no maior viveiro de aves do Brasil

Neste feriadão do Dia das Crianças, os turistas poderão oferecer um mix de sementes para as aves resgatadas de maus-tratos e tráfico animal

Agora os visitantes do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, têm uma novidade única no Brasil para vivenciar: a possibilidade de alimentar cerca de 300 periquitos dentro do Viveiro Cecropia com um mix de sementes. Essa experiência interativa de alimentar as aves é bastante diferenciada e aproxima o visitante ainda mais da natureza.

Podem participar pessoas de todas as idades, mas crianças até 4 anos precisam estar acompanhadas de pais ou responsáveis durante a experiência. É importante lembrar que o turista não pode tocar os pássaros mesmo que eles se aproximem e eventualmente pousem no visitante. O Parque tem políticas de bem-estar animal que buscam manter as características naturais das espécies e oferecer sempre a oportunidade de escolha dos animais. Além disso, é necessário tomar cuidado ao se mover durante a interação, pois as aves podem se interessar pelas sementes que caem no chão.

A gerente do Departamento de Educação Ambiental, Camila Martins, conta que a interação com as aves visa proporcionar uma conscientização ambiental, já que os animais estão ali porque foram resgatados e não conseguem mais viver em seu ambiente de ocorrência natural.

“O visitante tem a oportunidade de conhecer os hábitos alimentares ao ficar bem perto dessas aves da Mata Atlântica enquanto elas se alimentam. É curioso observar quais são suas preferências – algumas gostam das sementes grandes, outras das frutas secas, e todas amam o girassol –, como se alimentam, interagem entre elas”, diz Camila.

Os periquitos vieram de diversos centros de resgate de todo o Brasil, além de muitos zoológicos, totalizando 16 instituições de nove diferentes estados do país. Aves recebidas de situações de apreensão chegam, muitas vezes aos empreendimentos que as acolhem, em péssimas condições. E no Parque das Aves elas encontram essa nova oportunidade de ter um lar.

Durante estas interações o visitante também aprende sobre educação ambiental e as ações que devemos evitar para que animais não sejam mais vítimas de tráfico, caça ou maus tratos.

Como participar

A experiência, que dura aproximadamente 15 minutos, consiste em segurar uma colher de madeira com um mix de sementes para convidar alguns periquitos que vivem no Viveiro Cecropia a se aproximar para interagir com este alimento.

Para participar basta que o visitante compre um ingresso para o Parque das Aves (ingressos.parquedasaves.com.br) e vá até o Viveiro Cecropia, que fica no meio da trilha do Parque. Lá ele pode adquirir por R$ 10 um mix de sementes selecionadas de acordo com a dieta da espécie e utilizar uma das colheres disponíveis para alimentar os periquitos.

“Cada porção conta com aproximadamente 20g de grãos como cártamo, girassol, sorgo, milho, canjica, trigo mourisco e semente de abóbora, além de rações específicas, acrescida de aveia com casca, arroz cateto e frutas desidratadas. A mistura foi feita com base no gasto de energia desses animais dentro do viveiro, garantindo que tenham saúde e um alto grau de bem-estar. A ideia é ir acrescentando novos itens periodicamente para manter o perfil nutricional deste alimento e o interesse dos animais”, comenta Henrique Tavares, chefe da Divisão de Nutrição Animal, responsável pelo oferecimento desse mix aos animais.

Cuidados especiais

Para garantir a segurança dos visitantes, todas as colheres são higienizadas com álcool após o uso. Além disso, a distância física entre participantes é sugerida, e o uso de máscara durante toda a atividade é obrigatória, inclusive para tirar fotos.

“Trabalhamos com a distância física entre grupos de participantes para que todos se sintam seguros e possam aproveitar a interação. Tudo para que nossos visitantes tenham uma experiência incrível no Parque das Aves”, comenta Camila.

O Viveiro Cecropia

O viveiro é o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Ele levou dois anos até ficar pronto e foi estudado e estruturado sem nenhum dano à floresta. Por isso, foi feito sem a utilização de grandes máquinas, nem a derrubada de árvores. Aliás, as árvores fazem parte do design e ambientação para que os animais tenham o melhor ambiente possível para viver.

Ao todo 30 profissionais, especializados em construção sustentável em ambiente florestal, foram recrutados para o desenvolvimento do viveiro. Toda a estrutura, peças e colunas foram fabricadas pela equipe e levadas pelos trabalhadores com as próprias mãos para evitar a entrada de caminhões que compactariam o solo.

“O viveiro está inserido dentro da Mata Atlântica, por isso foi concebido com métodos construtivos sustentáveis, sem danos ao ecossistema”, diz Carmel Croukamp, diretora geral do Parque das Aves.

Ingressos antecipados

A procura por ingressos neste feriado está sendo grande, então a sugestão é que os visitantes comprem as entradas com antecedência, para garantir a data e horário da visita. Os ingressos estão disponíveis no site do Parque das Aves (https://ingressos.parquedasaves.com.br/) e o pagamento pode ser feito com o cartão de crédito.

Serviço:

Experiência de alimentação de periquitos no Viveiro Cecropia

Valor: R$ 10 por pessoa/porção de alimento. É necessário comprar ingresso para o Parque das Aves: ingressos.parquedasaves.com.br

Quando: De terça a domingo, das 9h30 às 11h30 e das 13h às 17h30

Quem: Para todas as idades. Crianças até 4 anos precisam estar acompanhadas de um adulto

Onde: no Viveiro Cecropia, no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu