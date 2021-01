Turistas podem alimentar periquitos no Parque das Aves

Experiência interativa de oferecer um mix de sementes às aves aproxima o visitante ainda mais da natureza

Os visitantes do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu (PR), têm uma oportunidade única em todo o Brasil para vivenciar: alimentar 300 periquitos dentro do Viveiro Cecropia, com um mix de sementes.

A alimentação servida é feita conforme a dieta da espécie, rica em nutrientes, e as aves adoram. A experiência dura cerca de 10 minutos e consiste em segurar uma colher de madeira com um mix de sementes para convidar as aves do viveiro a se aproximarem para interagir com esse alimento.

Para participar, basta que o visitante compre um ingresso para o Parque das Aves (ingressos. parquedasaves.com.br) e vá até o Viveiro Cecropia, que fica no meio da trilha do Parque. Lá, ele adquire por R$ 10 as sementes selecionadas servidas em uma colher. Podem participar pessoas de todas as idades, porém crianças até 4 anos precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis durante a experiência.

Os turistas são geralmente muito bem recebidos pelos moradores do viveiro, mas é muito importante se atentar às regras: não é permitido tocar nas aves, mesmo que elas se aproximem e eventualmente pousem no visitante. O turista também não deve alimentar as aves fora dos locais designados.

Além disso, é necessário tomar cuidado ao se mover durante a interação, pois as aves podem se interessar pelas sementes que caem no chão.

Bem-estar animal

O Parque tem políticas de bem-estar animal, que buscam manter as características naturais das espécies e oferecer sempre a oportunidade de escolha dos animais. Os periquitos vieram de diversos centros de resgate de todo o Brasil, além de muitos zoológicos, totalizando 16 instituições de nove diferentes estados do País.

A CEO do Parque das Aves, Carmel Croukamp, conta que a interação com as aves visa proporcionar uma conscientização ambiental, já que os animais estão ali porque foram resgatados e não conseguem mais viver em seu ambiente de ocorrência natural.

“O visitante tem a oportunidade de conhecer as peculiaridades e os hábitos alimentares ao ficar perto dessas aves da Mata Atlântica, enquanto elas se alimentam. É curioso observar nas aves quais são suas preferências, como se alimentam, e como interagem entre elas”, diz.