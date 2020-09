Um Chute para o Futuro é selecionado para projeto da Falcons University/Gerando Falcões

Projeto social promove uma série de atividades multidisciplinares para crianças e adolescentes no contraturno escolar.

Após participar de um concorrido processo com várias etapas, o projeto social Um Chute Para o Futuro – que atende cerca de 240 crianças e adolescentes de famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu (PR) – foi selecionado para participar da Falcons University. A plataforma de formação para líderes sociais integra a Rede Gerando Falcões, organização social que atua no desenvolvimento e expansão de projetos sociais em periferias e favelas de todo o Brasil.

De acordo com o líder do projeto, Ronaldo Cléber Cáceres, a conquista já pode ser classificada como divisor de águas na trajetória de 15 anos de trabalhos realizados pela entidade. “Não há palavras para expressar este momento. É um sonho, que parecia tão distante, se tornando realidade. Sempre acompanhei a Rede Gerando Falcões pelas mídias e tenho grande admiração e respeito pelo trabalho desenvolvido pelo Edu Lyra”, destaca. “Ter a oportunidade de aprender com este time e poder replicar na comunidade este aprendizado não tem preço”.

Desde início de agosto, Ronaldo, com o apoio da equipe, está participando das atividades do projeto disponibilizadas em uma plataforma on-line. Em novembro, ele viaja para São Paulo, onde participa de uma imersão presencial de três dias na Falcons University. Ao final do projeto, alguns líderes serão selecionados para ingressar na Rede Gerando Falcões, participando do projeto de aceleração e desenvolvimento das comunidades pelo período de até quatro anos.

Gerando Falcões

A Rede Gerando Falcões tem como objetivo diminuir desigualdades. Para isso, atua na capacitação de líderes sociais para impactarem suas comunidades por meio da educação, esporte, tecnologia e capacidade de geração de renda. A rede desenvolve habilidades em jovens e crianças para aumentar as chances de sucesso no futuro e varar o bloqueio social.