Unidades de Saúde terão horário especial de atendimento durante o feriado de Carnaval

Serviços considerados essenciais como coleta de lixo, limpeza pública e segurança serão mantidos normalmente

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) fez um planejamento especial para atender à população durante o feriado de Carnaval, tendo em vista a epidemia de dengue em que a cidade vive. Desta forma, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão normalmente na segunda (24) e quarta-feira (26), apenas com quadro de profissionais reduzido devido ao regime de escala. Não haverá expediente somente na terça-feira (25), feriado nacional.

As UPAS João Samek, no Jardim das Palmeiras e Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, seguem o atendimento normal, 24 horas por dia, para urgência e emergência, assim como o SAMU e o Hospital Municipal, que mantém os atendimentos de forma ininterrupta durante todo o feriado.

O atendimento também acontecerá no Centro de Especialidades Médicas (CEM) na segunda e quarta-feira. Somente as sedes da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e das Diretorias de Residência Médica (DIRM) e Vigilância em Saúde (DIVS) fecharão na segunda e terça-feira, retomando os atendimentos na quarta-feira, das 14h às 18hs.

Repartições Públicas

Não haverá expediente na segunda e terça-feira nas repartições públicas. O retorno do atendimento administrativo da Prefeitura será na quarta-feira de cinzas, e seguirá das 14h às 18 horas. De acordo com o Decreto nº 27.806, publicado no dia 6 de janeiro, os serviços considerados essenciais como coleta de lixo, limpeza pública e segurança serão mantidos normalmente.

Coleta Seletiva

O programa de Coleta Seletiva suspenderá as atividades somente na terça-feira (25), feriado de Carnaval. Moradores dos bairros Morumbi, Portal, Panorama e São Roque devem armazenar os materiais recicláveis para entregar na próxima semana.

Educação

A Secretaria Municipal da Educação segue ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação quanto ao calendário escolar, com recesso de segunda a quarta-feira. O retorno dos estudantes as 50 escolas municipais e 41 CMEIs será na quinta-feira (27).

Assistência Social

Boa parte dos serviços de proteção social especial da Secretaria de Assistência Social serão mantidos durante o feriado. São eles, o Serviço de Abordagem Social (Seas), o Centro Pop (Centro de atendimento à população em situação de rua), Residência Inclusiva, Casa Abrigo para Mulheres e as duas casas de passagem. Não haverá atendimento nos 5 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e nos 2 CREAS. O expediente nestes equipamentos será retomado na quarta-feira as 14hs. Os Conselhos Tutelares 1 e 2 atuarão em sistema de escala, 24 horas por dia, através dos telefones: (45) 9 9921-7576 (Conselho 1) e (45) 9 9997-4114 (Conselho 2).

Turismo

Os Postos de Informação ao Turista e os dois Centros de Atendimento ao Turista (CAT) na Praça Getúlio Vargas e na Avenida das Cataratas funcionam normalmente, mas em horários diferenciados.

Rodoviária das 7 às 18h, exceto dia 22/2 e 25/2 será das 7 às 13h

CAT Av. das Cataratas das 8 as 18h, todos os dias de carnaval.

Aeroporto das 9 as 20h30, todos os dias de carnaval

TTU das 8 as 18h, exceto dia 22/2 será das 8 as 14h

CAT Praça Getúlio Vargasz/ TELETUR das 8 as 20h todos os dias de carnaval.

Telefones Úteis

Para registro de ocorrências 199 Defesa Civil e 153 da Guarda Municipal

UPA João Samek: 2105- 8000

UPA Morumbi: 2105-8080

Serviço de Busca Ativa é o 0800-451-1407