UNILA abre 113 vagas para alunos especiais em três mestrados

As vagas estão disponíveis nos mestrados em Literatura Comparada, Integração Contemporânea da América Latina e em Engenharia Civil.

Estão abertas as inscrições para a seleção de alunos especiais para os mestrados em Literatura Comparada, em Integração Contemporânea da América Latina (ICAL) e em Engenharia Civil. No total, estão sendo oferecidas 113 vagas. As aulas serão realizadas por ensino remoto e terão início em agosto e setembro.

Alunos especiais são aqueles que fazem uma ou mais disciplinas do programa de pós-graduação, mas não são considerados alunos regulares, necessitando, para isso, participar de processo seletivo específico.

Para se inscrever, os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico disponibilizado no edital, anexando a documentação pessoal e escolar exigida.

A seleção será feita por análise da justificativa circunstanciada, currículo, área de formação e histórico escolar da graduação do candidato.

ICAL

O mestrado em Integração Contemporânea da América Latina oferece até cinco vagas em cada uma das nove disciplinas, totalizando 45 vagas. As inscrições podem ser feitas até 15 de julho. Acesse o edital PPGICAL 09/2021 em https:// bit.ly/PPGICAL-AE-2021-2. 1-2

Disciplinas ofertadas

– Sistemas políticos latino-americanos: da crise à recomposição?

– Novo constitucionalismo latino-americano: para uma perspectiva descolonizada

– Cultura e integração

– Segurança internacional, conflitos e integração regional na América Latina

– História da América Latina

– Culturas e políticas ambientais na América Latina

– Teoria Geopolítica

– Circulação e mobilidade territorial na América Latina

– Integração, pensamento de fronteira e fronteiras

Literatura Comparada

O mestrado em Literatura Comparada está oferecendo 37 vagas em oito disciplinas. As inscrições podem ser feitas até dia 11 de julho. Acesse o edital PPGLC 12/2021 em https:// bit.ly/LCedital.

Disciplinas ofertadas:

– Leituras literárias em perspectiva comparatista

– Literatura e violência na América Latina

– Literatura e história na América Latina

– Seminário “Teorias e práticas dos patrimônios”

– Textos e imagens na América Latina: grupos sociais marginalizados na produção visual e literária depois das “Independências”

– Figurações do político: cinema e audiovisual na cultura das mídias

– Antropologia e literatura: aproximações e conexões

– Seminário “Aproximando a literatura e a psicanálise: leituras, literaturas e corpos possíveis”

Engenharia Civil

O mestrado em Engenharia Civil está oferecendo 31 vagas, distribuídas em quatro disciplinas. Inscrições até 12 de julho. Acesse o edital PPGECI 01/2021 em https:// bit.ly/PPGECI-ae-2021-2.

Disciplinas ofertadas:

– Emissões e captura de CO2 em materiais

– Sustentabilidade do ambiente construído

– Dinâmica das estruturas

– Mecânica do contínuo

