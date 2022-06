UNILA abre consulta pública sobre Política de Ações Afirmativas

A UNILA está com uma consulta pública aberta para que a comunidade possa mandar contribuições sobre a proposta de Política de Ações Afirmativas da instituição. A consulta tem o objetivo de ouvir a sociedade e democratizar a construção e a implantação da Política na Universidade. Qualquer membro da sociedade pode mandar sugestões, até o dia 8 de julho, por meio de formulário eletrônico disponível em https://bit.ly/ConsultaUnila. A minuta da Política de Ações Afirmativas da UNILA pode ser acessada em https://bit.ly/AçoesAfirmativas.

A Política de Ações Afirmativas da UNILA é um documento que irá orientar todas as ações a serem adotadas pela Universidade, visando a igualdade de oportunidades a pessoas historicamente afetadas e invisibilizadas por violação de direitos, discriminações, desigualdades sociais, raciais e de gênero. O documento foi produzido por um grupo de trabalho formado por servidores que atuam nas áreas temáticas de que a política trata, coordenado pelo Gabinete da Reitoria.

Para o reitor da UNILA, professor Gleisson Brito, “trata-se de um documento fundamental para que a UNILA possa avançar no seu papel social não apenas de garantir o ingresso, mas de criar mecanismos para que essas pessoas possam completar seu ciclo de estudo universitário com qualidade, dignidade e dentro de um ambiente institucional que garanta o respeito e o reconhecimento da diversidade”, salientou. A proposta prevê medidas em cinco eixos: acesso; permanência, percurso formativo e conclusão; acompanhamento de egressos; relações com a comunidade; e monitoramento e avaliação.

