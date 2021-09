UNILA abre inscrições para mestrado e doutorado em Energia e Sustentabilidade

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (PPGIES) da UNILA abriu inscrições para mestrado e doutorado, com ingresso para o primeiro semestre de 2022. Os interessados devem inscrever-se até o dia 29 de outubro. As inscrições e os cursos são gratuitos.

Mestrado

Estão sendo oferecidas 25 vagas no mestrado – 50% são destinadas a brasileiros e 50% a estrangeiros. Podem se candidatar a uma vaga graduados nas áreas de Engenharias, Ciências Exatas, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas ou áreas afins abrangendo as linhas de pesquisa do programa. Do total de vagas, cinco são reservadas para candidatos negros, pardos, indígenas ou com deficiência.

O processo seletivo será composto por duas fases. A primeira, com caráter classificatório e eliminatório, será a avaliação do currículo Lattes com seus respectivos documentos comprobatórios e pré-projeto. A segunda fase será composta por entrevista virtual, também com caráter classificatório e eliminatório. Mais informações no edital PPGIES 0006/2021 (https://bit.ly/ies_2021)

Doutorado

São oferecidas 22 vagas para doutorado, sendo 4 reservadas para negros, pardos, indígenas ou pessoa com deficiência. Do total de vagas, 50% são destinadas a brasileiros e 50% para estrangeiros. Para se candidatar a uma vaga, o interessado deverá ter mestrado em Engenharias, Ciências Exatas, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas ou áreas afins abrangendo as linhas de pesquisa do programa.

O processo seletivo será composto por duas fases. A primeira, com caráter classificatório e eliminatório, será a avaliação do currículo Lattes com seus respectivos documentos comprobatórios e pré-projeto. A segunda fase será composta por entrevista virtual, também com caráter classificatório e eliminatório. Mais informações no edital PPGIES 007/2021 (https://bit.ly/ies-doc-21)

O Programa

A área de concentração do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (PPGIES) contém três ênfases, distribuídas em duas linhas de pesquisa: “Materiais e dispositivos para fontes de energia” e “Tecnologias e processos sustentáveis”.

A primeira ênfase visa, entre outros objetivos, analisar, desenvolver e customizar materiais e tecnologias para aplicação nos sistemas energéticos relacionados à conversão, transporte e distribuição de energia.

A segunda ênfase relaciona-se ao uso racional da energia no setor industrial, com foco no planejamento e na melhoria da eficiência energética e da qualidade da energia, por meio da automação e do controle dos processos consumidores de energia em diferentes condições de operação.

A terceira ênfase se preocupa com as dimensões econômica, social e ambiental da energia. Incluem-se aspectos de geopolítica, impactos, conflitos políticos e socioambientais, políticas públicas, desenvolvimento e sociedade e, ainda, questões de ensino e de divulgação científica.

Créditos: UNILA