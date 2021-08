UNILA abre inscrições para o processo seletivo do curso de Música

A UNILA abriu as inscrições para o processo seletivo para o curso de Música. Podem participar estudantes que tenham realizado o Enem entre os anos de 2016 e 2020. As inscrições podem ser feitas até dia 31 de agosto.

Música (Bacharelado) é o único curso de graduação da UNILA que não usa o Sisu para selecionar seus estudantes. Neste ano, são ofertadas 14 vagas: 3 para a ênfase de Pesquisa em Música e 11 para a de Práticas Interpretativas. Em relação a essa última ênfase, as vagas serão distribuídas em cinco formações específicas: uma para Canto, duas para Criação Musical, três para Percussão, três para Piano e duas para Violão. As regras estão disponíveis no edital PROGRAD 082/2021 e seus anexos (https://bit.ly/musica_2021).

O curso de Música reserva 61,54% do total de vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, inclusive em cursos de educação profissional técnica. Também são critérios para a determinação das cotas, a renda familiar dos candidatos e a autodeclaração de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

O processo seletivo conta, primeiramente, com a nota do Enem, que será aquela escolhida pelo candidato em relação à edição do exame a ser apresentada no momento da inscrição. A segunda etapa constará de uma prova de habilidades específicas, que consiste no envio de um vídeo com duração de 5 a 10 minutos, conforme as orientações do edital. Além do vídeo, o candidato deverá, no momento da inscrição, preencher uma carta de apresentação, justificando a escolha da ênfase ou da formação e relatando sua experiência e seus conhecimentos musicais prévios.

As provas de habilidades específicas ocorrerão no período de 9 a 20 de setembro, e o início das aulas está previsto para novembro.

Créditos: UNILA