UNILA abre seleção para o preenchimento de 694 vagas na graduação

As inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes podem ser feitas até as 17h do dia 29 de agosto.

Estudantes que concluíram o Ensino Médio e fizeram o Enem entre 2017 e 2021 têm mais uma chance de concorrer a uma vaga na UNILA. Estão abertas até 29 de agosto (às 17h) as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes. São ofertadas 694 vagas em 27 cursos de graduação. As normas, quadro de vagas e link para inscrição estão no edital PROGRAD 148/2022 e seus anexos.

O candidato deve ter obtido, no mínimo, 300 pontos na prova de redação e não pode ter zerado nenhuma das demais provas do Enem. Também não podem ser usadas notas de prova da qual o candidato participou como treineiro.

As vagas ofertadas são aquelas que não foram preenchidas depois de convocados todos os candidatos em lista de espera do Sisu/2022.2; as decorrentes de cancelamentos antes do início do curso; e as não preenchidas no Processo Seletivo Internacional.

O curso de Música é a novidade deste ano. Para se candidatar, além dos documento exigidos no edital e da carta de apresentação, é preciso encaminhar um vídeo (prova de habilidades específicas) com uma apresentação musical, conforme descrito no edital. Os cursos de Medicina e de Arquitetura e Urbanismo não estão contemplados neste processo seletivo porque ainda há inscritos em lista de espera do Sisu 2022.

A classificação dos candidatos será feita com base na média aritmética simples dos resultados obtidos nas provas objetivas e na redação do Enem (da edição escolhida pelo candidato), com exceção do curso de Música, que tem regras específicas.

A divulgação da lista de classificados está programada para o dia 2 de setembro (data provável), quando também tem início o prazo para a apresentação de documentos. Esse prazo termina no dia 5 de setembro. O envio de documentos é obrigatório para os candidatos classificados e para aqueles que desejarem permanecer na lista de espera.

Créditos: UNILA.