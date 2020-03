UNILA cria Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) divulgou nesta quinta-feira (12) uma série de medidas para prevenção ao Coronavírus. A Universidade criou um Comitê de Enfrentamento, composto por docentes dos cursos da área da Saúde e por membros das equipes técnicas da Universidade. O Comitê vai acompanhar o avanço da doença na região trinacional e será responsável por propor e acompanhar a aplicação de protocolos, auxiliando na contenção doença na instituição.

Na primeira reunião do Comitê, realizada na quinta-feira (12), foi definido que, seguindo recomendação dos órgãos de saúde do País, todas as atividades acadêmicas e administrativas da UNILA serão mantidas. “Mas esta é uma decisão que pode ser modificada a qualquer momento, a partir de informações dos órgãos de saúde do País. Nesse caso, a comunidade será informada através dos órgãos de comunicação oficiais da Universidade”, diz o comunicado. As reuniões do Comitê serão às terças e quintas, ou emergencialmente, quando necessário.

A UNILA também informou que ampliou as medidas sanitárias, fazendo uma aquisição emergencial de álcool em gel e ampliando o fornecimento de sabão e outros itens de limpeza em todas as unidades da instituição. Como mecanismo de informação, a Universidade criou uma página – portal.unila.edu.br/coronavirus – na qual serão divulgadas atualizações e informações sobre as melhores práticas para evitar o contágio. Outras dúvidas da comunidade acadêmica poderão ser esclarecidas nas unidades de saúde da UNILA, como o Departamento de Atendimento à Saúde (para os discentes) e o Departamento de Promoção e Vigilância à Saúde (para os servidores).