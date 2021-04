UNILA lança edital para ingresso de alunos internacionais

Universidade oferta mais de 700 vagas em 29 cursos de graduação, para estudantes de 32 países da América Latina e do Caribe.

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) lança, nesta semana, o edital de seleção para ingresso de estudantes internacionais nos cursos de graduação em 2021. O Edital n° 01/2021/PROINT regulamenta a seleção de estudantes de 32 países da América Latina e do Caribe. Há vagas nos 29 cursos de graduação da UNILA.

Por ser uma universidade pública federal, os aprovados nos processos seletivos terão direito a ensino gratuito durante toda a duração da carreira. Todos os cursos da UNILA são na modalidade presencial e as aulas acontecem na cidade de Foz do Iguaçu (Brasil). Porém, devido à pandemia de Covid-19, os aprovados iniciarão as atividades de forma remota, em outubro de 2021, e serão avisados, com antecedência, sobre possíveis alterações.

Processo Seletivo Internacional

Para os interessados em candidatar-se a uma vaga do Processo Seletivo Internacional (PSI) da UNILA, o período de inscrição vai até 3 junho. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente no site da UNILA. Antes de realizar a inscrição, é importante que o candidato leia atentamente o Edital n° 01/2021/PROINT e verifique se atende aos requisitos. É necessário ter nacionalidade legalmente comprovada de algum país da América Latina ou Caribe, ter mais de 18 anos até o momento da matrícula e ter concluído o Ensino Médio (ou equivalente) integralmente fora do Brasil.

Para inscrever-se, além de preencher o formulário com dados pessoais, o candidato deverá indicar, por ordem de preferência, a primeira e a segunda opção de curso. No total, a UNILA oferece 29 cursos de graduação, nas mais diversas áreas do conhecimento, entre licenciaturas e bacharelados. A Universidade adota o português e o espanhol como línguas oficiais em suas atividades acadêmicas. Por isso, não é necessário dominar o português para cursar as carreiras.

No momento da inscrição, é necessário digitalizar e anexar, em formato PDF, todos os documentos exigidos no Edital. Candidatos de países da América Latina e do Caribe cujo idioma oficial não seja o espanhol devem residir no Brasil ou em um país latino-americano de língua espanhola ou, ainda, apresentar um certificado internacional de proficiência em espanhol ou português.

A Universidade destina 50% das vagas para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou que apresentem situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esses candidatos, que deverão anexar documentos comprobatórios no momento da inscrição, poderão concorrer aos auxílios de assistência estudantil. A oferta de auxílios depende da disponibilidade orçamentária e será regulamentada por meio de edital específico da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), a ser lançado após o encerramento do Processo Seletivo Internacional.

Em caso de dúvidas sobre a Seleção Internacional, envie um e-mail para seleccion.al@unila.edu.br.

Créditos: UNILA