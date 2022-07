UNILA lança nova edição da SIEPE, o maior evento científico da instituição, que ocorrerá no mês de outubro

A 4a edição da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) acontecerá de 18 a 21 de outubro, com programação totalmente no formato presencial. Retoma, inclusive, a realização da Mostra de Cursos, que promove uma ampla participação da comunidade no principal evento científico da instituição. O tema deste ano será “Bicentenário da independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação do Brasil” e o objetivo do evento é divulgar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão e provocar a reflexão sobre temas de diversas áreas, por intermédio dos trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica da UNILA.

O retorno ao formato presencial da Mostra de Cursos vem sendo muito aguardado, já que o evento deixou de ser realizado nos últimos dois anos em função da pandemia. Segundo o representante da Pró-Reitoria de Graduação, Hermes Schmitz, cada curso de graduação terá um estande para exposição que poderá ser visitado pela comunidade, em especial por estudantes de colégios da região. “Eles terão, assim, a oportunidade de conhecer a UNILA e a diversidade de cursos oferecidos, interagindo diretamente com professores e estudantes da instituição”, afirma. A Mostra de Cursos acontecerá no Ginásio da Unidade Jardim Universitário nos dias 18 e 19 de outubro e é aberto a toda a comunidade.

Integram também a programação do evento o Seminário de Atividades Formativas (SAFOR), com rodas de conversa com os bolsistas dos vários programas de ensino da UNILA, além de discutir estágios curriculares e sua importância na formação discente. Na área de pesquisa, serão realizados o Encontro de Iniciação Científica e o Encontro em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (EICTI), que permitirão ter contato direto com o que foi desenvolvido pelos estudantes no período por bolsistas, voluntários e orientadores dos trabalhos. A perspectiva, segundo os organizadores, é que 120 planos de trabalhos sejam apresentados na forma de comunicação oral e painel.

Outro evento que aproxima a Universidade com a comunidade é a realização do Seminário de Extensão da UNILA (SEUNI), voltado à apresentação de resultados das atividades de extensão desenvolvidas por discentes bolsistas e voluntários, com expectativa de participação de cerca 150 trabalhos que foram realizados nos últimos dois anos. Além disso, está prevista a organização de atividades culturais e de roda de conversa sobre a curricularização da extensão, tema que vem sendo debatido pelos cursos de graduação da UNILA.

Todas as informações sobre os eventos que compõem a SIEPE podem ser acessados no endereço https://portal.unila.edu.br/eventos/siepe-2022.

Créditos: UNILA.