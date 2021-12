UNILA oferece 40 vagas em três mestrados

A UNILA recebe inscrições para o preenchimento de 40 vagas em três programas de mestrado. As aulas terão início em 2022. As inscrições e os cursos são gratuitos.

Biociências

O mestrado em Biociências está com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro e oferece 23 vagas para o primeiro semestre de 2022. Podem participar da seleção graduados em Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química, Saúde Coletiva, Terapia Ocupacional e áreas afins. Acesse o edital em https://bit.ly/biociencia_2022.

A classificação dos candidatos será feita de acordo com o número de vagas disponíveis por orientador. Por isso, é importante que o candidato entre em contato com o provável orientador para obter seu aval em relação ao projeto de pesquisa apresentado. Os candidatos também deverão indicar a área temática que será abordada na entrevista.

Há vagas nas seguintes linhas de pesquisa: Fisiopatologia da dor e dos distúrbios do sistema nervoso central; Prospecção de compostos biologicamente ativos; Biotecnologia molecular e celular de procariotos e eucariotos; Genética, mutações e terapias gênicas; e Mecanismos de fisiologia e do desenvolvimento. Para mais informações, acesse a página do Programa de Pós-Graduação em Biociências (PPGBC): https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias.

História

O mestrado em História está com inscrições abertas até o dia 6 de fevereiro e disponibiliza 12 vagas distribuídas nas seguintes linhas de pesquisa: Movimentos sociais, fluxos culturais e identidades; e Modernidades, instituições e linguagens. Serão destinadas três vagas para candidatos que sejam residentes em outros países e também haverá reserva de três vagas de acesso afirmativo para candidatos que optem participar do processo seletivo, sendo uma vaga para candidatos com deficiência, uma para candidatos declarados indígenas e uma para candidatos autodeclarados negros. Acesse o edital em https://bit.ly/his_2022.

As vagas disponíveis são destinadas a candidatos que concluíram a graduação em qualquer área do conhecimento e que estejam interessados em desenvolver investigações que se vinculem com as linhas de pesquisa do Programa. Os candidatos devem escolher apenas uma linha de pesquisa e indicar até dois docentes com vagas disponíveis para orientação.

As etapas do processo seletivo são compostas de avaliação do docente sobre a pertinência do projeto ao Programa e à linha de pesquisa. Depois, os selecionados para a próxima fase participarão de entrevistas, que podem ser realizadas em português ou espanhol. Para mais informações, acesse a página do Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS): https://portal.unila.edu.br/mestrado/historia.

Física Aplicada

O mestrado em Física Aplicada abriu seleção para cinco vagas, sendo três delas para ampla concorrência; uma para o sistema de ações afirmativas para candidatos que se autodeclaram negros, indígenas e pessoas com deficiência; e uma vaga destinada a candidatos com notas obtidas no Exame Unificado de Pós-Graduações em Física (EUF). As inscrições seguem abertas até o dia 2 de fevereiro. Acesse o edital em https://bit.ly/fisica_2022.

Além dos documentos necessários, os candidatos deverão apresentar um projeto de pesquisa com e-mail de anuência do possível orientador e uma carta de recomendação assinada por um profissional com título de doutor em Física ou nas áreas de Ciências Exatas e/ou Tecnológicas.

O processo seletivo inclui análise do projeto de pesquisa, entrevista e análise do histórico escolar da graduação, em que será avaliado o desempenho do candidato em disciplinas específicas. Estudantes provenientes dos cursos de licenciatura, e outros que se julguem necessários, poderão passar por um curso de nivelamento por um período de seis meses, como requisito para o processo de admissão. Para mais informações, acesse a página do Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada (PPGFISA): https://portal.unila.edu.br/mestrado/fisica.

Créditos: UNILA.