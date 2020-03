UNILA oferece 457 vagas remanescentes em 26 cursos de graduação

A UNILA abriu processo de seleção para o preenchimento de 457 vagas em 26 de cursos de graduação para ingresso em 2020. Podem concorrer, estudantes que tenham concluído o Ensino Médio até o ano passado e tenham participado de, pelo menos, uma das últimas cinco edições do Enem (2015 a 2019). As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (17).

Pode concorrer a uma vaga, o candidato que não tiver zerado nenhuma das provas e tiver obtido, no mínimo, 300 pontos na prova de redação. As vagas disponíveis são aquelas não preenchidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas matrículas se encerraram no dia 11 de março.

Para efetuar a inscrição no processo seletivo de vagas remanescentes, o candidato deve acessar o edital PROGRAD 041/2020 (http://bit.ly/unilavagas) onde está disponível o link para o formulário on-line. No edital também podem ser consultadas as regras para a inscrição. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado em edital próprio, na data provável de 19 de março.

A matrícula será na modalidade chamada pública. Os candidatos classificados deverão comparecer à UNILA – Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000), de 23 a 25 de março, conforme cronograma de datas e horários elencados no edital de convocação. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar a documentação original.

No sistema de chamada pública, o candidato é chamado nominalmente, na ordem de classificação, para fazer a matrícula. Caso não esteja presente, a vaga fica disponível para o próximo candidato.

Caso seja chamada toda a lista de classificação em determinado curso e, ainda assim, as vagas não forem preenchidas, estas vagas poderão ser disponibilizadas novamente para chamada pública complementar, a qual, no caso de viabilidade administrativa, ocorrerá no dia 25 de março, no período vespertino.