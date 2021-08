UNILA oferece 695 vagas em 28 cursos no Sisu 2021.2

A UNILA está oferecendo 695 vagas em 28 cursos de graduação para ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021.2. As inscrições devem ser feitas de 3 a 6 de agosto, na página do Sisu https://sisu.mec.gov.br/#/).

A decisão de adiar o ingresso anual de estudantes para o segundo semestre foi motivada pela necessidade de reposição das aulas relativas a 2020, que tiveram o cronograma alterado em razão da pandemia de Covid-19.

Para se inscrever, os candidatos deverão usar a nota do Enem 2020. O cronograma completo, as formas de convocação e a documentação exigida para a matrícula, entre outras informações, estão disponíveis no edital PROGRAD 064/2021 (https://bit.ly/prograd_064).

A maioria dos cursos da UNILA tem 25 vagas para estudantes brasileiros; Medicina oferece 30 vagas e Arquitetura e Urbanismo, 15. Apenas o curso de Música não utiliza o Sisu para a seleção, que é feita por meio da nota do Enem e de prova de habilidades específicas. O edital para a seleção de Música deve ser publicado nos próximos dias. Do total de vagas de cada curso, 52% são destinadas a alunos que fizeram o ensino médio em escola pública.

De acordo com o calendário do Sisu, a primeira chamada de estudantes está programada para o dia 10 de agosto, na página do Sisu na internet. Neste mesmo dia, também tem início a inscrição na lista de espera para aqueles candidatos que não foram convocados. É a partir da lista de espera que serão realizadas chamadas complementares pela UNILA no caso de não preenchimento das vagas.

Para a matrícula, a UNILA irá encaminhar um e-mail, constando usuário, senha e link para acesso ao sistema de cadastro on-line, etapa obrigatória para efetivação da matrícula. Na sequência, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico que estará disponível e anexar a documentação exigida. O resultado da análise da documentação será publicada em edital próprio.

Os candidatos inscritos nas vagas reservadas a pessoas pretas e pardas deverão participar de entrevista por videoconferência. As entrevistas serão agendadas e terão início no dia 18 de agosto.

As regras para as chamadas complementares, caso as vagas não tenham sido preenchidas, serão publicadas em edital próprio, no dia 8 de setembro.

Acompanhe as informações e etapas do processo de seleção em https://portal.unila.edu.br/ingresso/sisu/sisu2021.

