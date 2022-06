UNILA oferece 874 vagas em 28 cursos de graduação por meio do Sisu

Interessados em estudar na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) devem fazer sua inscrição no Sistema de Seleção Unificada (SISU) a partir desta terça-feira (28). Nesta seleção, a UNILA oferece 874 vagas em 28 cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas no site do Sisu até sexta-feira (1º de julho).

Podem participar candidatos que tenham feito o Enem em 2021, obtendo nota superior a zero na prova de redação. Cada candidato poderá se inscrever em até dois cursos. O resultado será divulgado no dia 6 de julho.

A inscrição para a lista de espera vai de 6 a 18 de julho. As demais chamadas a serem realizadas pela UNILA para os cursos que não preencherem as vagas serão feitas a partir da lista de espera do Sisu. As regras para as chamadas complementares serão publicadas em edital próprio.

A matrícula dos aprovados na chamada do Sisu será realizada por meio do sistema da UNILA, de 13 a 18 de julho. Os candidatos irão receber as informações necessárias, incluindo login e senha, para o cadastro on-line na conta de e-mail cadastrada no Sisu. Esta etapa é obrigatória. O cronograma completo, as formas de convocação e a documentação exigida para a matrícula e outras informações estão disponíveis no site da UNILA .

O curso de Música é o único a não utilizar o Sisu. A seleção é realizada de acordo com a nota do Enem. O edital de seleção de Música deve ser publicado em breve.

Créditos: UNILA.