UNILA oferece bolsas de extensão para recém-formados

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), da UNILA, abriu seleção para a concessão de bolsas a estudantes recém-graduados de qualquer instituição de ensino superior. As inscrições podem ser feitas até 25 de agosto.

Os candidatos devem ter concluído a graduação há no máximo três anos, a contar da época da seleção. O valor mensal da bolsa será de R$ 2.000, para uma carga horária diária de 6 horas, com destinação exclusiva para o pagamento durante o período de execução do projeto.

As bolsas serão financiadas pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) do governo do Paraná, no âmbito do Programa Universidade sem Fronteiras.

Está sendo oferecida uma bolsa para o projeto “Investigação do potencial de geração de biogás e biofertilizantes utilizando resíduos orgânicos alimentando pequenos biodigestores em colégios estaduais do Paraná”. Podem candidatar-se profissionais recém-formados em Engenharia de Energia ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Química. Os detalhes estão no edital PROEX 036/2021(https://bit.ly/proex_36).

E o projeto “Vivendo livros: construindo uma biblioteca com a comunidade” oferece duas bolsas para recém-graduados em Letra (1 vaga) ou Geografia (1 vaga). As regras para a participação estão no edital PROEX 35/2021 (https://bit.ly/proex_35).

Para efetivação da inscrição, o candidato deve preencher o formulário eletrônico disponível no portal Inscreva (link no edital), informando a vaga à qual pretende concorrer e anexando a documentação exigida. Profissionais selecionados receberão orientação e supervisão de um professor extensionista e pesquisador.

Entre os critérios de avaliação estão a análise do histórico escolar e do currículo, Carta de Interesse, entrevista e situação de vulnerabilidade socioeconômica do candidato.

Créditos: UNILA