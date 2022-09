UNILA oferta 165 vagas para aluno regular em programas de pós-graduação

Candidatos devem ficar atentos aos editais onde são publicados os critérios de seleção e o cronograma de inscrições dos cursos.

Interessados em fazer mestrado ou doutorado na UNILA em 2023 devem ficar atentos ao período de inscrições dos Programas de Pós-Graduação. Cinco mestrados e um doutorado já estão com inscrições abertas. Outros dois programas de mestrado abrem inscrições nos próximos dias. Somando, são 165 vagas que estão sendo ofertadas para início no primeiro semestre de 2023.

Cada programa de pós-graduação publicou um edital onde são explicadas as formas de ingresso, prazos de inscrição e critérios de seleção. Todos os cursos da UNILA são gratuitos.

Confira as informações de cada programa:

Mestrado em Economia

O mestrado em Economia da UNILA está com inscrições abertas, até o dia 11 de setembro, para seleção de alunos estrangeiros (cuja graduação tenha sido realizada fora do Brasil). São seis vagas e a seleção será realizada em três etapas: análise do projeto de pesquisa (eliminatória); exame on-line (eliminatória); e entrevista a distância (classificatória).

A seleção de candidatos brasileiros (ou estrangeiros graduados no Brasil) é feita pelo Exame Nacional de Seleção da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec), que encerrou as inscrições no mês de agosto.

O Programa de Pós-Graduação em Economia possui área de concentração em Economia Aplicada e apresenta duas linhas de pesquisa: Macroeconomia e desenvolvimento; e Economia do bem-estar social. Mais informações no Edital PPGE 06/2022 .

Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento

Até o dia 30 de setembro estão abertas as inscrições do Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento. São ofertadas 28 vagas para alunos regulares, distribuídas em duas linhas de pesquisa: Estratégias de Desenvolvimento (14) e Políticas Públicas e Sociedade (14).

Podem participar do processo seletivo candidatos graduados em quaisquer áreas do conhecimento. Na inscrição, além dos documentos pessoais e acadêmicos, também deverá ser apresentado um projeto de pesquisa. O programa reserva vagas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), indígenas, quilombolas, autodeclaradas trans e não binários, refugiados ou solicitantes de refúgio ou portadores de visto humanitário, além de pessoas com deficiência. Mais informações no Edital PPGPPD 019/2022 e PPGPPD 020/2022 .

Mestrado em Relações Internacionais

O mestrado em Relações Internacionais recebe, até 2 de outubro, inscrições para a seleção de alunos regulares para ingresso em 2023. São oferecidas 22 vagas, distribuídas em três linhas de pesquisa: Estudos para a paz, direitos humanos e segurança internacional; Desenvolvimento e capitais transnacionais; e Política externa, atores e processos internacionais. Do total de vagas, 11 são reservadas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas) e/ou pessoas com deficiência. Há, ainda, vagas adicionais para indígenas (uma vaga), quilombolas (uma vaga), candidatos autodeclarados trans (uma vaga) e para pessoas refugiadas ou solicitantes de refúgio ou portadores de visto humanitário (uma vaga).

Podem participar graduados em qualquer área de conhecimento. Para a inscrição, o candidato deverá preencher um formulário online de inscrição e apresentar um projeto de pesquisa, entre outros requisitos. A seleção será realizada em três fases, sendo todas as fases eliminatórias e classificatórias: análise do projeto de pesquisa, prova dissertativa e entrevista on-line e avaliação do currículo. Mais informações no Edital 03/2022 .

Mestrado e Doutorado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (PPGIES) abriu inscrições para mestrado e doutorado, com ingresso para o primeiro semestre de 2023. São ofertadas 23 vagas para o mestrado e 21 para o doutorado. As inscrições seguem até o dia 14 de outubro.

Nos dois cursos, o processo seletivo será composto por duas fases. A primeira, com caráter classificatório e eliminatório, será a avaliação do currículo Lattes com seus respectivos documentos comprobatórios e pré-projeto. A segunda fase será composta por entrevista virtual, também com caráter classificatório e eliminatório. Mais informações no Edital 14/2022 (Mestrado) e Edital 15/2022 (Doutorado).

Mestrado em Engenharia Civil

O mestrado em Engenharia Civil oferta 12 vagas para alunos regulares para ingresso em 2023. São três linhas de pesquisa: Materiais e Ecoeficiência; Estruturas; e Sustentabilidade e Meio Ambiente. As inscrições podem ser realizadas até 7 de novembro. São necessários documentos pessoais e educacionais, ficha de inscrição preenchida e proposta de pesquisa.

O processo seletivo reúne as etapas de inscrição, homologação das inscrições, análise da documentação e defesa da proposta de pesquisa (em português ou espanhol) pelos candidatos. O edital com todas as informações do processo seletivo estão no Edital 31/2022 .

Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos

O Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (IELA) abre inscrições de 19 a 27 de setembro. São ofertadas 27 vagas, distribuídas em três linhas de pesquisa: Trânsitos culturais (6 vagas); Práticas e saberes (5 vagas); e Fronteiras, diásporas e mediações (7 vagas). Candidatos que concluíram graduação em qualquer área do conhecimento podem participar da seleção.

A inscrição consta de duas fases. Na primeira, o candidato deve encaminhar, via e-mail, solicitação de carta de aceite a docentes do programa, até o dia 11 de setembro, junto com uma proposta de projeto de pesquisa. Na segunda fase, o candidato que tiver recebido pelo menos uma carta de aceite assinada deverá acessar o sistema de inscrição, preencher os dados e anexar os documentos solicitados. Cada candidato poderá anexar até duas cartas de aceite no momento da inscrição.

Mais informações no Edital 37/2022 .

Mestrado em História

O mestrado em História oferece 26 vagas para alunos regulares. As inscrições poderão ser feitas de 19 de setembro a 31 de outubro. Podem participar candidatos graduados em quaisquer áreas do conhecimento. As vagas estão distribuídas entre duas linhas de pesquisa: Movimentos Sociais, Fluxos Culturais e Identidades; e Modernidades, Instituições e Linguagens.

Além da documentação, o candidato deverá apresentar um projeto de pesquisa, com a indicação de dois docentes que possam ser orientadores. A primeira etapa da seleção, avaliação do projeto de pesquisa, tem caráter eliminatório. Na segunda etapa, o candidato será avaliado por meio de uma entrevista a distância. Essa etapa é classificatória.

As informações completas, cronograma, documentação exigida e o link para inscrição estão disponíveis no edital PPGHIS 017/2022 e anexos. As inscrições são gratuitas em todos os programas de pós-graduação da UNILA

Créditos: UNILA.