UNILA recebe inscrições para os mestrados em Integração Contemporânea da América Latina e Literatura Comparada

A UNILA está recebendo inscrições para a seleção de alunos regulares para os mestrados em Integração Contemporânea da América Latina (ICAL) e em Literatura Comparada. Ambos os mestrados obtiveram nota 4 na avaliação da Capes – as notas variam de 1 a 7. No total, são 48 vagas. Inscrições e cursos são gratuitos.

O ICAL oferece 30 vagas. Podem participar do processo seletivo candidatos que concluíram ou estão em fase de conclusão de sua graduação, preferencialmente, nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Ciências Sociais Aplicadas. Graduados em outras áreas do conhecimento, também podem candidatar-se desde que possuam projetos de pesquisa voltados para a temática da Integração Contemporânea na América Latina e/ou que se enquadrem dentro da área de avaliação do programa (Ciência Política e Relações Internacionais). As inscrições seguem até 25 de outubro. As informações completas, link para inscrição e formulários estão disponíveis no edital PPGICAL 18/2022 e seus anexos. Inscrição e curso são gratuitos.

O mestrado em Literatura Comparada oferece 18 vagas, distribuídas entre duas linhas de pesquisa: “Narrativas, Diásporas, Memória e História” e “Temas, Imagens, Transculturalidade”. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro. Informações completas e links para a inscrição estão disponíveis no edital PPGLC 26/2022 .

Ambos os mestrados reservam vagas para candidatos de outros países da América Latina e Caribe, para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, transgêneros, refugiados e portadores de visto humanitário. As aulas terão início em 2023.

Créditos: UNILA.