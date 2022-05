UNILA recebe peça teatral Vovó.com nesta sexta-feira (13)

A Cia Teatral SDS, de Foz do Iguaçu, apresenta nesta sexta-feira (13) a peça teatral Vovó.com.

A apresentação será às 20h no Auditório da unidade Jardim Universitário da UNILA (Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1000). O espetáculo é livre para todos os públicos e a entrada é gratuita.

A atividade é uma parceria com o Coletivo Teatral Cote’Coi. A apresentação na Universidade é a estreia da nova turnê da peça, que vai passar também por Sete Quedas, Tupãssi, Assis Chateaubriand e Cafelândia.

Sinopse – A peça vai apresentar ao público Dona Graça, uma vovó argentina que mora no Brasil e seu principal contato com o mundo acontece através do celular onde grava vídeos para seu canal no YouTube. Sem dúvidas esta vovó irá divertir muito com suas histórias e situações vividas no mundo da tecnologia e da internet.

Serviço

Peça teatral Vovó.com

Quando: 13 de maio (sexta), às 20h

Onde: Auditório da UNILA Jardim Universitário

Mais informações https://bit.ly/EspetaculoVovo

Créditos: UNILA.