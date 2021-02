UNILA retoma aulas de graduação, por meio do ensino remoto, a partir desta quinta-feira (18)

As aulas são relativas ao semestre acadêmico 2020.1, que foi suspenso em março do ano passado por conta da pandemia



Nesta quinta-feira (18), a UNILA retoma – por meio do ensino remoto – as aulas de graduação relativas ao semestre acadêmico de 2020.1, que foi suspenso em março do ano passado por conta da pandemia. Já os novos pós-graduandos da turma 2021.1 iniciam as aulas, também por meio digital, no próximo dia 22. E as aulas da pós-graduação relativas ao semestre acadêmico 2020.2 foram retomadas no dia 1º de fevereiro. O acesso flexibilizado para atividades acadêmicas presenciais é permitido apenas em alguns espaços específicos, mediante solicitação e cumprimento de protocolo de biossegurança. O retorno das aulas presenciais depende do cenário epidemiológico do novo coronavírus e, portanto, segue indefinido.

As atividades acadêmicas curriculares serão desenvolvidas com a utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação e outras tecnologias complementares, a critério dos cursos. O ambiente virtual institucional definido como “ponto de partida” é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UNILA, com possibilidade de o docente utilizar ambientes virtuais complementares, desde que sejam de acesso gratuito aos estudantes.

Mesmo diante de incertezas sobre o retorno presencial, setores da UNILA já adaptaram o atendimento e a infraestrutura para garantir a segurança da comunidade acadêmica. Entre outras medidas, estão a aquisição de termômetros digitais para monitoramento de temperatura das pessoas que acessam a Universidade; a instalação de dispensadores de álcool em gel em todas as unidades; a ampliação de limpeza de locais utilizados; e a adaptação de três salas de aula em laboratórios de informática, com devido distanciamento social, para estudantes que não possuem recursos tecnológicos. As medidas têm como base o plano de retorno desenvolvido pelas Comissões de Acompanhamento e Planejamento das Atividades Acadêmicas e Administrativas.

Bibliotecas e laboratórios

Outro setor que também teve de se adaptar à pandemia é a biblioteca, que, no retorno das aulas, segue com atendimento presencial somente às quartas-feiras, das 12h às 18h, mediante agendamento por e-mail: circulacao.biunila@unila.edu.br. A BIUNILA também disponibiliza e-books de livre acesso, a exemplo da recém-adquirida coleção da EBSCO, com mais de 200 mil títulos de livros eletrônicos, de diversas áreas de conhecimento.

Outro espaço flexibilizado para atendimento presencial são os laboratórios, cujo uso está restrito a atividades essenciais. A Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico (SACT) também elaborou um plano de retorno, que conta com recomendações sanitárias de medidas individuais e coletivas, que deverão ser seguidas em consonância com o protocolo de biossegurança da UNILA. Entre essas medidas, estão a delimitação da quantidade de usuários nos espaços de laboratório, onde haverá sinalizações que vão auxiliar no distanciamento social; e o uso de materiais individuais nas aulas práticas, sempre que possível, com compartilhamento de equipamentos essenciais.

Outras medidas são a implantação de novas rotinas de limpeza, mais rigorosas, dos espaços laboratoriais, e a implementação do uso de torres de luz UV, como ferramenta auxiliar. Os discentes só terão acesso ao laboratório no momento de aula prática. Outra mudança foi o deslocamento das aulas práticas da unidade PTI, a pedido dos docentes, para a unidade Jardim Universitário.

PRAE e PROEX

Durante o período de suspensão das aulas presenciais, a Seção de Psicologia, vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), segue com os trabalhos por meio de atendimento por videochamada. O atendimento aos estudantes da Universidade, com teleorientação e telemedicina, também continua pelo ambiente virtual.

A extensão da UNILA também segue com atividades, com orientação para que as ações aconteçam de maneira remota, sempre que possível. A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) realiza atendimentos e reuniões virtuais mediante agendamento, e que devem ser solicitados pelo e-mail: proex@unila.edu.br. Em casos excepcionais, poderá ser agendado atendimento presencial.