UNILA retoma inscrições para vagas remanescentes de 2020; prazo termina dia 17 de janeiro

A seleção havia sido suspensa em março passado em razão da pandemia de Covid-19

A UNILA publicou na última sexta-feira (8) o edital PROGRAD 001/2021 (http://bit.ly/unila_vagas), com as regras para a retomada do processo seletivo de vagas remanescentes, relativo a 2020. O processo havia sido suspenso em março do ano passado, em razão da pandemia de Covid-19, que afetou todo o calendário acadêmico da Universidade. As inscrições podem ser feitas por formulário eletrônico, até o dia 17 de janeiro, e o resultado sai no dia 20. No total, estão sendo ofertadas 457 vagas não preenchidas pelo processo Sisu/2020, em 26 cursos de graduação. As aulas, relativas ao primeiro semestre do ano passado, serão ofertadas de maneira remota, com início em 18 de fevereiro.

Os candidatos que já fizeram a inscrição em março de 2020 não precisam se inscrever novamente. Somente os que desejarem alterar o curso escolhido deverão fazer nova inscrição, uma vez que, havendo mais de uma inscrição, será considerada válida a mais recente. Para verificar sua inscrição, o candidato deve acessar o Portal Inscreva da UNILA, e clicar na aba “Minhas Inscrições”.

Estão aptos a participar do processo seletivo candidatos que tenham concluído o Ensino Médio até o ano de 2019 e que tenham participado das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2015 e 2019. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter obtido, no mínimo, 300 pontos na prova de redação e não pode ter zerado em nenhuma das demais provas do Exame. Os candidatos serão classificados de acordo com a média aritmética simples da pontuação obtida nas provas objetivas e na redação do Enem.

Não haverá mais a chamada pública para a matrícula, como previsto no edital anterior. Isso exigiria a presença de muitas pessoas em um mesmo ambiente – e a aglomeração de pessoas é desaconselhada pelas autoridades sanitárias. Os aprovados deverão encaminhar a documentação digitalizada para a matrícula, entre os dias 20 e 25 de janeiro. Aqueles que estiverem na lista de espera também deverão encaminhar a documentação. Após a retomada das atividades presenciais, todos os candidatos matriculados deverão apresentar as vias originais da documentação que foi enviada de forma online.