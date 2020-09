UNILA seleciona professores da rede pública para atuarem como preceptores da Residência Pedagógica

Foi publicado, nesta semana, o Edital que regulamenta a seleção de professores da educação básica para atuarem como preceptores do Programa de Residência Pedagógica da UNILA. Ao todo, são seis vagas destinadas a docentes que atuam em escolas da educação básica previamente habilitadas pelo Núcleo Regional de Educação. Os selecionados receberão uma bolsa durante o período em que ficarão responsáveis por planejar, acompanhar e orientar os residentes nas atividades desenvolvidas nas instituições de ensino. O Edital está disponível em http://bit.ly/EditalPreceptores.

Promovido pela Capes, o Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores. O Programa tem o objetivo de aperfeiçoar a formação prática nos cursos de Licenciatura, promovendo imersões dos futuros professores nas escolas de educação básica, a partir da segunda metade do curso.

Em Foz do Iguaçu, estão habilitadas as escolas estaduais Cataratas do Iguaçu, Paulo Freire, Carmelita de Souza Dias, Dom Pedro II, Tarquínio Santos, Sol de Maio, Professor Flávio Warken e Barão do Rio Branco. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até o dia 3 de outubro, por via eletrônica. O resultado preliminar será divulgado em 14 de outubro.

Seleção de discentes

A Pró-Reitoria de Graduação da UNILA também publicou o Edital 60/2020, que regulamenta o processo seletivo dos discentes da UNILA que irão participar do Programa de Residência Pedagógica. Há vagas para bolsistas e voluntários dos cursos de História – Licenciatura; Geografia – Licenciatura; e Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras. Entre as exigências do Edital, estão que o estudante deve ter cursado o mínimo de 50% do curso; possuir bom desempenho acadêmico; e ter condições de dedicar, pelo menos, 25 horas mensais para desenvolvimento das atividades da residência pedagógica. As inscrições devem ser realizadas até 3 de outubro, via sistema Inscreva. As informações sobre a seleção estão no Edital, disponível em http://bit.ly/ResidenciaPedagogia.