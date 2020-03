UNILA suspende aulas e implementa expediente administrativo especial

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) comunica a suspensão das aulas de graduação e pós-graduação a partir desta terça-feira (17), por 14 dias. A decisão foi tomada pelo Comitê Institucional de Enfrentamento ao Coronavírus, em razão da evolução do cenário epidemiológico do Covid-19 no país, das ações de restrição da circulação na fronteira implementadas pelos governos argentino e paraguaio, e acompanhando a orientação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

A partir de quarta-feira (18), será implementado, também, o expediente administrativo especial, com a possibilidade de trabalho remoto, em sobreaviso e disponibilidade, e a realização de escalas para revezamento de presença, quando necessário. As medidas administrativas serão publicizadas na terça-feira (17), com mais detalhamentos.

Ressalta-se, ainda, que a UNILA está em contato com as empresas responsáveis pelos trabalhadores terceirizados para implementar medidas para garantir a segurança e o bem-estar destes.

A manutenção dessas medidas será avaliada continuamente pelo Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, e novas atualizações serão comunicadas em tempo hábil para toda a comunidade.

Mais informações serão atualizadas na página portal.unila.edu.br/coronavirus .