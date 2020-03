Usina de Itaipu será palco de lançamento de novo carro da Renault

O evento começa nesta quarta-feira (4) e prossegue até sexta (6). Como contrapartida à cessão de espaço, montadora fará ação em prol de uma entidade social, conforme diretriz da diretoria brasileira da binacional.

A usina de Itaipu volta a ser nesta semana cenário de lançamentos de grandes produtos mundiais. A Renault do Brasil escolheu a hidrelétrica para lançar o Novo Duster com a presença de representantes da marca em diferentes países e imprensa especializada. São cerca de 600 participantes ao todo.

O credenciamento ficará a cargo da Renault do Brasil. Todos os custos serão arcados pela própria empresa. O evento começa nesta quarta-feira (4) e prossegue até sexta (6).

A Itaipu ganha pelo menos em duas frentes com eventos desse porte: mídia espontânea e colaboração com entidades assistenciais da região. Como contrapartida à cessão de espaço para o evento, a Renault fará uma ação em prol de uma entidade social, conforme diretriz da gestão do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

Uma grande mobilização na usina foi feita para garantir o sucesso do evento, com a participação de todas as diretorias da Itaipu. O pessoal trabalha nos bastidores, antes, durante e depois do lançamento, com acompanhamento de montagem e desmontagem dos espaços.

Na noite desta quarta-feira haverá, no antigo britador da usina, um evento fechado para convidados. Na quinta-feira, 200 pessoas participam da apresentação do veículo. O roteiro inclui visita panorâmica e palestras, entre elas, sobre compartilhamento de veículos, que inclui parceria com o laboratório de mobilidade inteligente. Já na sexta, cerca de 130 pessoas devem participar de uma visita ao Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

Foto: Alexandre Marchetti / Itaipu Binacional