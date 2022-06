Uso sustentável de água e energia é tema central de simpósio global

Evento reunirá 250 participantes de várias partes do mundo na usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), além de participantes on-line.

O primeiro Simpósio Global sobre Soluções Sustentáveis em Água e Energia irá reunir, de 13 a 15 de junho de 2022, especialistas e representantes de governos, organizações internacionais e setor privado para compartilhar e explorar as melhores práticas em relação ao uso sustentável de água e energia.

O evento terá transmissão on-line pelo canal de Itaipu no Youtube: https://www.youtube.com/user/itaipubinacional. A programação pode ser conferida em https://www.itaipu.gov.br/meio-ambiente/simposio-global-de-solucoes-sustentaveis-de-agua-e-energia.

O Simpósio Global acontece em um momento crítico, em que mais de 733 milhões de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade, e mais de 2 bilhões são afetadas pelo estresse hídrico. A interdependência de água e energia deve se intensificar nos próximos anos, com implicações significativas para a segurança energética e hídrica. Ambos os recursos enfrentam demandas e restrições crescentes em muitas regiões devido aos impactos combinados das mudanças climáticas, expansão econômica e crescimento populacional. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, em inglês), até 2035, o consumo de energia deverá aumentar em 50%, o que, por sua vez, aumentará o consumo de água do setor energético em 85%.

“Precisamos urgentemente de soluções sustentáveis exequíveis para fomentar o nexo água-energia e garantir a segurança hídrica global. Para que isso aconteça, temos que trabalhar com as interligações entre ação climática, proteção ambiental e desenvolvimento socioeconômico, reconheço os impactos entre eles”, afirma Liu Zhenmin, subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais (UNDESA).

Soluções abrangentes e inovadoras

Para promover soluções para esses desafios globais e a sustentabilidade da água e da energia, o Simpósio reunirá representantes da ONU e de seus Estados-Membros, líderes e especialistas em água, energia, ecossistemas terrestres e mudanças climáticas, e representantes de outras organizações internacionais e do setor privado.

As soluções a serem apresentadas e discutidas se basearão em uma ampla gama de setores e abordagens, incluindo inovações tecnológicas usando energia para água e água para energia. O simpósio também examinará finanças e investimentos, incluindo parcerias público-privadas, estruturas institucionais e de tomada de decisão e opções de políticas para gerenciar compensações e maximizar impactos positivos. Além disso, explorará como as soluções de água e energia podem gerar benefícios, como tornar a energia hidrelétrica mais sustentável, retribuindo às comunidades locais, impulsionando as economias locais ou adaptando-se às mudanças climáticas.

“Para a Itaipu, é uma honra sediar um evento que apresenta as melhores práticas em água e energia, que são questões centrais no desenvolvimento sustentável. Quando esses dois elementos são geridos de forma sustentável, as comunidades e o meio ambiente se beneficiam”, disse o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Anatalicio Risden Junior.

“Itaipu é fruto de uma parceria internacional. E acreditamos que os ODS nos estimulam – governos, empresas e organizações de todo o mundo – a agir de forma cooperativa. Portanto, este Simpósio Global é uma oportunidade de unir esforços, compartilhando conhecimentos e lições aprendidas sobre soluções sustentáveis de água e energia”, acrescentou o diretor-geral paraguaio da Itaipu, Manuel María Cáceres Cardozo.

Colaboração de longo prazo em água e energia

A importância desses temas é reconhecida pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6, que trata da disponibilidade e do manejo sustentável da água e do saneamento para todos; e do ODS 7, que demanda a universalização de serviços de energia confiáveis, modernos e a preços acessíveis.

Em 2018, a UNDESA e a Itaipu Binacional lançaram a Rede Global de Soluções Sustentáveis para Água e Energia, para mobilizar e ampliar a ação multissetorial em direção a esse objetivo. O primeiro Simpósio Global sobre Soluções Sustentáveis de Água e Energia é um esforço de cooperação contínua entre essas duas instituições para fortalecer ainda mais a capacitação para soluções eficazes e sustentáveis de água e energia para todos. Espera-se que as discussões e resultados deste Simpósio Global estabeleçam as bases para o desenvolvimento do Primeiro Relatório Mundial sobre a Situação e Tendências em Soluções Sustentáveis de Água e Energia.

O Simpósio Global está sendo promovido pela UNDESA, em colaboração com outras organizações da ONU e membros da Rede de Soluções Sustentáveis para Água e Energia. É sediado pela empresa Itaipu Binacional em sua sede no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira do Brasil com o Paraguai, onde opera a usina hidrelétrica de Itaipu.

Créditos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.