Vacinação contra o Coronavírus e retomada das cirurgias eletivas são principais desafios da Saúde para 2021

Com o controle da pandemia, mutirões de cirurgias eletivas serão realizados no município

A vacinação contra o Coronavírus, a retomada de cirurgias eletivas e exames de alta complexidade, suspensos em função da pandemia, são as prioridades da Secretaria Municipal de Saúde para 2021. A humanização no atendimento a pacientes do SUS também foi destacado pela secretária Rosa Maria Jerônymo Lima.

“O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, garantiu ao prefeito Chico Brasileiro que teremos a vacina entre o final de janeiro e início de fevereiro. O Estado também disponibilizará os insumos necessários (seringas e agulhas, bem como equipamentos de refrigeração), embora tenhamos estoque de seringas e agulhas para atender a demanda”, disse Rosa.

Ela adiantou que a cidade estará com toda a logística organizada para receber o imunizante e vacinar a população. “Iniciaremos a vacinação de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, atendendo de imediato os grupos prioritários, como os profissionais de saúde e os idosos”, completou.

A humanização do SUS reafirma a secretária, é fundamental para a melhoria da atenção à saúde. Rosa Maria disse que alguns gargalos se intensificaram em função da pandemia e citou o represamento das cirurgias eletivas e alguns exames de alta complexidade. “Junto com as equipes de saúde, vamos viabilizar os mutirões para atender essas demandas, tão logo tenhamos o controle da pandemia”.

A Atenção Básica, a porta de entrada do SUS, também será prioridade. “Faremos reuniões com todas as equipes para ouvir as demandas e juntos avançar na qualidade dos serviços prestados. Vamos ampliar os convênios com as universidades e faculdades para as capacitações e outras estratégias que venham a melhorar o sistema de saúde”, disse a secretária.

“Queremos dar ênfase na promoção da saúde e buscar trabalhar junto com outras secretarias no sentido de viabilizar ações de promoção de saúde (esporte, meio ambiente, agricultura e assistência social)”, completou.

Novo convênio – Em relação a contratação de novos profissionais, a secretaria vai analisar o atual do quadro de servidores do setor e buscar a readequação das funções, tendo em vista que a lei federal 173/20 que, em função da pandemia, proíbe novas contratações até dezembro de 2021.

Já o Hospital Municipal Padre Germano Lauck recebeu um grande investimento em 2020, ampliou o número de leitos e recebeu novos equipamentos. “Tem mais uma ala prevista para abrir agora em janeiro para suprir as demandas da covid-19. Também foi viabilizado um novo convênio com a Itaipu Binacional que viabilizará a compra de novos e modernos equipamentos, entre eles, um aparelho de hemodinâmica e outro de ressonância magnética”.