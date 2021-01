Vacinas chegam na tarde desta terça-feira a Foz do Iguaçu

Serão distribuídas 3.193 doses do imunizante à cidade, que serão destinadas a profissionais da linha de frente no enfrentamento ao coronavírus e idosos em casas de repouso

A chefe da 9ª Regional de Saúde, Iélita Santos, informou que receberá as vacinas contra o coronavírus na tarde desta terça-feira, 19. “Faremos a retirada no aeroporto de Cascavel às 15h55 – horário previsto de chegada. Foz do Iguaçu receberá 3.193 doses. Do total de 5.160 doses que a regional vai receber”.

Ainda na manhã desta terça-feira, a prefeitura fará um treinamento com as equipes da atenção básica de saúde que aplicarão as primeiras doses da vacina na cidade. As orientações sobre a vacinação serão repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde à Diretoria de Vigilância de Foz. A preparação da primeira equipe está marcada para as 11h, no Auditório da Vigilância Sanitária.

Participam das primeiras capacitações 20 profissionais de saúde que farão a aplicação das primeiras doses, destinadas aos trabalhadores da linha de frente no enfrentamento à covid-19 e idosos que residem em instituições de atendimento à terceira idade.

O Paraná recebeu na noite desta segunda-feira, 18, um total de 265.600 doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

A 9ª Regional fará a distribuição dos imunizantes para nove cidades: Foz, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.