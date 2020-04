Veja todos horários de ônibus que vão circular nesta quarta-feira, 22

Medidas como o pagamento das passagens somente com bilhete eletrônico ao invés de dinheiro continuam valendo, assim como a restrição por uma única entrada (da frente) ao TTU

O transporte coletivo de Foz do Iguaçu volta a ser ampliado a partir desta quarta-feira, 22 de abril. A decisão veio com o Decreto 28.055, publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial.

A determinação considera a volta gradativa das atividades comerciais na cidade, consequentemente a necessidade de ampliação da frota, reduzida a 20 veículos desde o mês de março como medida de prevenção a Covid-19. “Os mesmos procedimentos serão adotados com a frota ampliada, como a limpeza dos equipamentos e higienização dos ônibus”, comentou o diretor do Foztrans, Fernando Maraninchi.

No total serão disponibilizados 72 carros, que irão operar em horário de sábado, tendo limitação de passageiros, que deverão manter um distanciamento de segurança além de fazer uso da máscara. “Nos horários de pico, carros extras serão colocados para atender a demanda”, esclareceu.

Medidas como o pagamento das passagens somente com bilhete eletrônico ao invés de dinheiro continuam valendo, assim como a restrição por uma única entrada (da frente) ao TTU. Os horários de cada linha estão disponíveis no site do Foztrans.

De acordo com Maraninchi, o número de passageiros será controlado pelos motoristas, não devendo exceder a quantidade de assentos disponíveis, ou mantendo distância de segurança dentro do veículo.

Rodoviária

Dentro do mesmo decreto a reabertura do Terminal Rodoviário também está prevista para este dia 22 de abril. As medidas incluem restrição ao número de pessoas circulando pelo local (30% da circulação normal), protocolo de monitoramento da temperatura de clientes, bem como do local, e a disponibilização de álcool gel.

Linhas e horários, acesse:

Linha 10 – Cidade Nova

Linha 25 – Madrugadao – Vila C – Porto Meira

Linha 35 – Jd. Apora

Linha 40 – Vila C – Rodoviaria

Linha 50 – Vila A via PR

Linha 60 – Jd. Parana

Linha 65 – Universitaria

Linha 70 – Cidade Nova – INSS

Linha 75 – Itaipu

Linha 100 – Alimentador – Remanso Grande

Linha 101 – Conjunto C Norte – Linha 102 – Conjunto C Sul

Linha 103 – Porto Belo – TTU

Linha 104 – TTU – Vila C

Linha 105 – Novo Horizonte – Rodoviaria

Linha 107 – Jardim Itaipu Linha 108 – Unila

Linha 110-117 – Sohab e Profilurb

Linha 116 – Jd das Flores

Linha 120 – Parque Nacional

Linha 200 – Gleba Guarani

Linha 205 – Santa Rita

Linha 210 – Parque Imperatriz

Linha 215 – Tres Bandeiras – Ponte

Linha 225 Três Lagoas & Linha 245 – Praia

Linha 230 – Tres Lagoas – Ponte

Linha 235 – Madrugadao Tres Lagoas

Linha 245 – Porto Dourado – Praia

Linha 250 – Três Bandeiras – Centro

Linha 255 – Vila Miranda

Linha 305 – Campos do Iguacu

Linha 310 – Conjunto Libra

Linha 315 – Primeiro de Maio & Linha 335 – Morumbi – Centro

Linha 320 – Interbairros

Linha 325 – Jd. Guarapuava

Linha 330 – Aparecidinha

Linha 340 – Madrugadao – Morumbi

Linha 350 – Vila Borges – Ponte

Linha 355 – Morumbi – INSS – Ponte

Linha 360 – Portal da Foz

Linha 375 – Jd. Sao Paulo

Linha 380 – S¦o Roque

Linha Alto da Boa Vista

Linha Metropolitana – Foz Sao Miguel do Iguacu

Linha Metropolitana – Santa Terezinha – Foz

Fonte: https://www.radioculturafoz.com.br/2020/04/21/veja-todos-horarios-de-onibus-que-vao-circular-nesta-quarta-feira-22/