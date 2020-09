Vencedores do 2º Desafio COLETIVO de inovação no transporte público serão escolhidos nesta sexta-feira

Seis projetos serão apresentados na seleção final ou Pitch Day, no próximo dia 4.

O evento é promovido pelo Programa COLETIVO, criado pela NTU, e será on-line

A grande final do 2º Desafio COLETIVO, do programa de inovação em mobilidade urbana criado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), será realizada de forma virtual nesta sexta-feira (4/9), às 16h30. O Pitch Day contará com a apresentação dos seis projetos finalistas. Após a votação do júri, com participação da plateia, serão anunciadas as três propostas mais votadas, que terão prioridade para serem pré-incubadas pelo programa de inovação COLETIVO.

As startups (em ordem alfabética) Axis Mobfintech, Mobilicei, Plataforma, Trip Controls, VM9 e X4FARE apresentarão soluções inovadoras para desafios do transporte coletivo urbano no Brasil. As propostas pré-selecionadas já estão em estágio mínimo de desenvolvimento, na forma de protótipo ou de MVP (Produto Mínimo Viável).

A Axis, startup de São Paulo, é uma mobfintech – uma fintech com foco em mobilidade urbana. O projeto que será apresentado aos jurados inova os métodos de pagamento do segmento de transporte público, possibilitando a conversão de soluções baseadas nos cartões de transporte para uma plataforma baseada em contas (ABT, ou Account-Based Ticketing).

O Mobilicei (de Caruaru/PE) traz um projeto voltado para promover o tema da mobilidade e assuntos correlacionados, com foco na conscientização social, na importância de se ter uma cidade melhor e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. O projeto não tem fins lucrativos e o objetivo é fomentar o tema, despertando a sociedade para a importância mobilidade no desenvolvimento urbano equilibrado.

Outro participante do Pitch Day, a startup Plataforma, de Fortaleza (CE), apresentará proposta estruturada em três pilares para explorar o potencial de dados que ajudem na solução de problemas da mobilidade urbana e na tomada de decisões: (a) visualização facilitada de dados de mobilidade, munindo um público multidisciplinar de uma poderosa ferramenta analítica; (b) geração de insights úteis para a tomada de decisão, incorporando o estado-da-arte do planejamento e operação de transportes; e (c) simplificar os esforços de análise, democratizando a informação e desburocratizando a tomada de decisão.

A Trip Controls, startup de Goiânia (GO), aposta em solução para a melhoria da mobilidade através do uso intensivo de recursos de IoT (Internet das Coisas), telemetria e meios de pagamentos (móveis e seguros, com base em blockchain), possibilitando a captura de informações georeferenciadas dos hábitos de deslocamento, permanência e consumo de usuários de transporte e condutores de veículos, para o melhor planejamento do transporte.

Já a VM9, de Nova Friburgo (RJ), propõe uma Plataforma de Inteligência Geoestatística potencializada pelo uso de IA, Big Data e Controle Estatístico de Processos (CEP) para uma gestão inteligente e integrada de demandas de Planejamento, Comunicação, Predição e Operação dos Sistemas de Transportes. O projeto está direcionado para órgãos gestores da mobilidade, Centros de Operação e empresas de transporte urbano.

A X4Fare, também de São Paulo (SP), promove a nova experiência de pagamento da passagem via PIX, sistema de pagamento instantâneo ou qualquer meio (VT, estudante, EMV), com uma clearing financeira que se comunica via nuvem através de IoT embarcado no ônibus, de forma fácil, segura e reduzindo custos.

Votação on-line

No dia 4 de setembro, às 16h30, os concorrentes se apresentarão para cinco jurados do COLETIVO e para o público que estiver acompanhando ao vivo pelo canal da NTU BRASIL no Youtube . Como o Pitch é uma apresentação objetiva sobre o escopo do projeto, os participantes terão cinco minutos para apresentar sua proposta e mais cinco minutos para responder as perguntas dos jurados.

A plateia também votará em formulário on-line específico que contabilizará um voto – compondo então o 6º elemento do júri, que será formado por Marcelo Bruto – Secretário de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco; Luiz Carlos Branco, superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP); Cristina Albuquerque, da WRI BRASIL; Edmundo Pinheiro, presidente do Conselho de Inovação da NTU; e Richele Cabral, diretora de mobilidade urbana da Fetranspor – Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro.

O 4º, 5º e 6º lugares receberão certificado virtual de participação, e caso haja vaga, poderão iniciar o processo de pré-incubação do Programa COLETIVO. Além disso, o projeto mais votado pela plateia ganhará um certificado especial de vencedor pelo júri popular.

Sobre o COLETIVO

O programa de inovação surgiu para fomentar a evolução do transporte público coletivo, visando à mobilidade sustentável nas cidades, o desenvolvimento das pessoas e da qualidade de vida. Foi concebido para promover um ecossistema de inovação entre os principais públicos ligados à mobilidade urbana e, assim, desenvolver soluções inovadoras com foco no usuário do transporte coletivo urbano.

Evento

Pitch Day / 2º Desafio do Coletivo

Quando: 4 de setembro, das 16h30 às 18h (horário de Brasília)

Onde: Canal Youtube: http://www.youtube.com/user/TransporteUrbanoNTU

Quem organiza: Programa COLETIVO da NTU

Programação do Pitch Day:

HORÁRIO

ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

PARTICIPANTES

16:30

Sessão de Abertura

Sobre o COLETIVO

Sobre o 2º Desafio do COLETIVO

Explicando o Pitch Day

Maria Luiza Machado, coordenadora do COLETIVO

16:40

Mesa de jurados

Apresentando os jurados do Pitch Day

Edmundo Pinheiro – Presidente do Conselho de Inovação da NTU

Richele Cabral – Diretora da FETRANSPOR

Marcelo Bruto – Secretário de Desenvolvimento do Pernambuco

Cristina Albuquerque – WRI BRASIL

Luiz Carlos Branco – ANTP

16:45

PITCH 1

AXIS MOBFINTECH

Milton Silva

Eduardo Haas

16:55

PITCH 2

MOBILICEI

Ricardo Henrique

17:05

PITCH 3

PLATAFORMA

Francisco Macedo

Matheus Fontenelle

17:15

PITCH 4

TRIP CONTROLS

Ricardo Vaz da Silva

17:25

PITCH 5

VM9

Marcos Marinho Marconi

Patrícia Araujo de Abreu

17:35

PITCH 6

X4FARE

Rafael Volpato

Edson Kuwabara

17:45

SELO DO COLETIVO

Pitch das startups certificadas pelo COLETIVO, no I Desafio do COLETIVO

GRUPO AREJA

ON.I_BUS

18:00

RESULTADO E ENCERRAMENTO

Divulgação do resultado final Agradecimentos e encerramento da sessão

Maria Luiza Machado, coordenadora do COLETIVO