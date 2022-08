Visita ao PTI-BR é premiação para a 26ª edição do Programa de Imersões Nacionais em Ecossistemas de Inovação

Delegação que visita o PTI-BR nessa terça-feira (2 de agosto) é composta por 28 membros.

O Prêmio Nacional de Inovação (PNI) é uma iniciativa da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), realizado conjuntamente à Confederação Nacional da Indústria (CNI) e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Dessa forma, o PNI foi criado com três principais objetivos:

incentivar e reconhecer ecossistemas de inovação;melhorar o desempenho de tais ecossistemas;estabelecer diferentes níveis de inovação.

Nessa edição, foram escolhidas três categorias para a premiação: Inovação em Produto; em Processo e em Sustentabilidade. Assim, todas as empresas premiadas receberam diversos prêmios. O primeiro deles foi a indicação de um representante para participar da Imersão em Ecossistemas de Inovação. Foz do Iguaçu foi a segunda parada dos vencedores.

Primeiramente, a delegação visitou na segunda-feira (1º de agosto) o Biopark, em Toledo. Logo após o evento dessa terça-feira, o grupo visita o Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados, nessa quarta-feira (03). Por fim, os membros participarão do evento Startup Summit, na quinta e sexta-feira. Outros prêmios incluem um curso Master in Business Innovation (MBI) e divulgação em mídias digitais e impressas, de alcance nacional.

Visita ao PTI-BR

Em Foz do Iguaçu, portanto, a visita da delegação teve três paradas: a primeira, no PTI-BR, onde o consultor do SEBRAE, Alan Debus apresentou o SRI Iguassu Valley, Ecossistema de Inovação do Oeste do Paraná. Segundo ele, o ecossistema busca estimular, conectar e monitorar a implementação de projetos, ações, negócios, políticas públicas e outras iniciativas. Nesse sentido, Alan afirmou que o objetivo para os próximos anos é “ser referência mundial no desenvolvimento de tecnologias e inovação, por meio da integração das competências regionais”.

Em seguida, o diretor de negócios e inovação, Rodrigo Régis, apresentou o PTI-BR e o Centro de Empreendedorismo. Ainda pela manhã, o grupo visitou o Centro de Inteligência e Gestão Territorial. Então, depois do almoço, a delegação se dirigiu ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT), ao Centro de Estrutura de Barragens e ao Centro de Gestão Energética. Para encerrar a visita no PTI foram até o mirante Central da Itaipu Binacional.

Créditos: Kiko Sierich/PTI-BR.