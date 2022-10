Visita turística “Itaipu Especial” estará suspensa neste domingo (30)

Demais atrativos (Itaipu Panorâmica e Refúgio Bela Vista) vão funcionar normalmente.

A Itaipu Binacional informa que suspendeu as visitas turísticas em sua área industrial, no próximo domingo (30), dia de eleições no Brasil. O objetivo é atuar preventivamente e minimizar as possibilidades de ocorrências de toda ordem, concentrando os esforços das equipes da segurança empresarial nas atividades de rotina ligadas à segurança da geração de energia na usina.

Desta forma, comunicamos que, excepcionalmente, não atenderemos na modalidade Itaipu Especial nesta data.

Os demais atrativos (Itaipu Panorâmica e Refúgio Biológico Bela Vista) vão operar normalmente. Quem já adquiriu ingressos para o Itaipu Especial será ressarcido e receberá como cortesia entradas para a visita Itaipu Panorâmica.

Para mais informações, entre em contato pelo Turismo Itaipu pelo telefone (45) 3576-7000 ou pelo e-mail info@turismoitaipu.com.br.

Créditos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.