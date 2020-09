Visitação no feriado supera a expectativa nos três atrativos do Complexo Turístico Itaipu

Embalado pela campanha “Vem pra Foz”, movimento foi 42% superior ao previsto. Atrativos seguem normas e cuidados sanitários.

O Complexo Turístico da Itaipu (CTI) comemora o sucesso do resultado da campanha “Vem pra Foz”, nesse feriadão da Independência do Brasil, entre sábado (5) e terça-feira (7). Nos três dias de feriado prolongado, passaram pelos atrativos da binacional um total de 3.283 pessoas, número 42% acima da previsão, estimada em 2.306 pessoas.

O movimento elevado considera o limite de visitação estabelecido, além de um criterioso protocolo sanitário. Tudo para mostrar aos turistas que os atrativos da Itaipu e de Foz do Iguaçu estão seguros para voltar a recebê-los.

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, as pessoas queriam sair de casa e vieram para Foz do Iguaçu porque sabiam que aqui encontrariam um lugar seguro e com várias atrações imperdíveis pra toda a família. “Agora é continuar trabalhando com responsabilidade para manter o nosso destino na preferência do viajante”, disse Silva e Luna.

Na Itaipu, três atrativos estão disponíveis. O carro-chefe do CTI, a Visita Itaipu Panorâmica, que faz um tour externo pela usina, atraiu 2.495 turistas. O Ecomuseu, que estreou na semana passada a exposição “Panorama das Artes Visuais”, recebeu 484 visitantes. Já o Refúgio Biológico Bela Vista, com seus novos recintos de apresentação de animais como o gato-maracajá e a lontra, teve o movimento de 304 turistas.

Após o feriado, os atrativos voltam a funcionar com horários reduzidos. A Itaipu Panorâmica tem saídas todos os dias, das 9h às 16h. O Refúgio opera de terça a quinta-feira, às 9h30 e às 14h30, e de sexta a domingo (9h30, 10h30, 14h30 e 15h30). Já o Ecomuseu está aberto para vistas de terça a domingo, das 10h à 18h.

Cidade movimentada

O Sindhotéis está preparando um balanço do movimento de turistas no setor nesses três dias. Preliminarmente, cerca de 30% da capacidade da rede hoteleira foi preenchida. “Registramos nesse feriado os primeiros resultados da campanha da Itaipu Binacional [Vem pra Foz]”, afirmou o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin. “Precisamos intensificar a promoção do turismo doméstico para atrair visitantes ao Destino Iguaçu e, assim, ter uma ocupação regular nas próximas semanas e meses, além de tentar salvar os próximos feriadões e a virada de ano.”

Em relação aos outros atrativos do Destino Iguaçu, nos três dias do feriadão da Independência passaram pelas Cataratas do Iguaçu 7.289 visitantes, sendo 34 turistas estrangeiros. A maior parte dos turistas brasileiros veio de outras regiões do País, enquanto 1.654 usaram o passe-comunidade, ou seja, são moradores da região de Foz do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu colocou à disposição 2.800 ingressos diários, durante oito horas de atendimento (das 8h às 16h). Já o Marco das Três Fronteiras recebeu 2.692 visitantes – 21 deles estrangeiros.

O Parque das Aves teve a visitação de 3.765 pessoas no sábado e no domingo (o atrativo não abriu na segunda-feira, dia 7), 20% delas eram de Foz do Iguaçu e de municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu. Só no domingo (6) foram 2.474 visitantes. “Ficamos muito felizes com os resultados do feriado, pois os números demonstram uma retomada gradativa e segura. Atendemos um número de visitantes dentro da nossa expectativa e percebemos que as visitas foram muito tranquilas”, disse a diretora administrativa do Parque das Aves, Jurema Fernandes.

Fotos: Kiko Sierich / PTI