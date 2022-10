Visitação turística na usina de Itaipu cresce 65% em 2022

Os nove meses do ano registraram aumento do número de visitantes no Complexo Turístico Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR).

A presença dos turistas nos atrativos da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), cresceu 65% em 2022 se comparado ao mesmo período de 2021, entre janeiro e setembro. Neste ano, foram contabilizados 292.296 visitantes, diante de 176.668 nos nove primeiros meses de 2021.

O roteiro Itaipu Panorâmica, que oferece um giro externo pela usina, capitaneia a expansão, tendo recebido neste ano 68% mais pessoas. O atrativo teve 215.561 visitantes em 2022, diante de 128.529 em 2021. O Refúgio Biológico Bela Vista também teve aumento, passando de 21.827 para 31.575 visitantes (44%).

Outro aspecto positivo foi a retomada da visitação interna à usina, o circuito Itaipu Especial. Em função da pandemia, o atrativo ficou suspenso ao longo do ano passado. Neste ano, com a retomada gradual – primeiro aos finais de semana e feriados, em fevereiro, e depois também nos dias de semana, desde o fim de abril –, foram recebidos 27.377 turistas.

Os números são celebrados como resultado da retomada do movimento turístico no Destino Iguaçu na região trinacional – Brasil, Paraguai e Argentina. No Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as Cataratas, foram 969.451 visitantes no acumulado do ano, até setembro.

O atendimento no Complexo Turístico Itaipu acontece de quarta a segunda-feira, com cinco atrativos: Itaipu Panorâmica, Itaipu Iluminada, Itaipu Refúgio Biológico, Itaipu Especial e Itaipu By Bike. Para saber mais como visitar Itaipu, acesse https://www.turismoitaipu.com.br/

Moradores dos municípios da região binacional e lindeiros ao Lago de Itaipu têm isenção de ingressos para conhecer os atrativos, exceto o Itaipu Especial, para o qual têm desconto de 50%. No caso dos moradores, as reservas devem ser realizadas pelo contato WhatsApp (45) 99131-9119, ligação telefônica (45) 3576-7000, ou pelo e-mail info@turismoitaipu.com.br.

Crédito: Kiko Sierich/PTI.