VoePass anuncia voo de Foz do Iguaçu para Ponta Grossa e Congonhas

As operações serão diárias a partir de 29 de março. Para o lançamento dos voos, a empresa oferece tarifas promocionais.

A VOEPASS Linhas Aéreas anuncia a expansão de suas operações no Paraná a partir do dia 29 de março de 2020. A empresa iniciará nova operação ligando as cidades de Ponta Grossa (PR) à Foz do Iguaçu (PR). Os voos serão diários e também ligarão ambos os municípios paranaenses à São Paulo – Aeroporto de Congonhas.

Segundo José Luiz Felício Filho, Presidente da VOEPASS, o apoio do Governo do Paraná, da Prefeitura de Ponta Grossa e da Prefeitura de Foz do Iguaçu justifica o investimento da empresa na ampliação dos voos. “Estamos ampliando nossa malha em cidades, onde encontramos suporte e retorno para o desenvolvimento das operações aéreas”, explica.

Com voos diários, as operações serão realizadas nos seguintes horários: De Ponta Grossa (PGZ) para Foz do Iguaçu (IGU): saídas às 16:10h e chegada as 17:30h de domingo a sexta; aos sábados com saídas as 9:10h e chegada em Foz do Iguaçu as 10:30h. De Foz do Iguaçu (IGU) para Ponta Grossa (PGZ): saídas às 17:55h e chegada as 19:15h de domingo a sexta; aos sábados com saída as 11h e chegada em Ponta Grossa as 12:20h.

De São Paulo – Aeroporto de Congonhas (CGH) para Foz do Iguaçu (IGU): saídas as 14:25h com chegada as 17:30h de domingo a sexta; aos sábados saída de Congonhas as 07:25h com chegada em Foz do Iguaçu as 10:30h. (voo com escala de 25min em Ponta Grossa). De Foz do Iguaçu (IGU) para São Paulo – Aeroporto de Congonhas (CGH): saídas as 17:55h com chegada as 20:55h de domingo a sexta; aos sábados saída de Foz do Iguaçu as 11:00h com chegada em Congonhas as 14:05h. (voo com escala de 25min em Ponta Grossa).

“Muito bem-vinda a Foz do Iguaçu, VoePass. Acreditamos na força da aviação regional para melhorar a conectividade, aumentar o fluxo de visitantes e a competitividade do destino. Agradecemos a confiança e contem com o nosso apoio. Juntos, vamos construir uma parceria de sucesso”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Além do mercado corporativo, as operações atenderão o fluxo turístico para Foz do Iguaçu, um dos destinos nacionais mais procurados. “Existe uma ligação muito forte da região dos Campos Gerais com a região de Foz do Iguaçu. Esse passageiro era muito mal assistido e por vezes fazia a viagem de carro, tamanha a dificuldade de chegar até Foz do Iguaçu, com preços altíssimos das passagens aéreas. Nossa intenção é atender a essa demanda reprimida, facilitando e estimulando o trânsito desses passageiros” diz Eduardo Busch, Diretor Executivo da VOEPASS.

Voe Paraná

Chegada da VoePass a Foz do Iguaçu é resultado de uma articulação que envolveu também o programa Voe Paraná, do governo estadual. “Obrigado ao governador Ratinho Júnio por atender um importante pleito de Foz do Iguaçu, que foi a redução do ICMS sobre o combustível de aviação. Isso tem permitido abrir novas possibilidades de rotas para o destino”, explica Piolla.

Tarifas promocionais

Os voos serão operados por aeronaves ATR72, com capacidade para 70 passageiros. Para o lançamento dos voos, a VOEPASS oferece tarifas promocionais: De São Paulo – Aeroporto de Congonhas para Foz do Iguaçu a partir de R$ 249,99 e De Ponta Grossa para Foz do Iguaçu a partir de R$ 199,00. As passagens podem ser adquiridas diretamente em seu website www.voepass.com.br ou através das agências de viagens. Para mais informações, os passageiros podem entrar em contato por meio do SAC 0800-7770297.

Sobre a VOEPASS

Com sede em Ribeirão Preto-SP, a VOEPASS Linhas Aéreas é a empresa aérea que mais expande sua representatividade no mercado regional do Brasil. Operando desde 1995, é a mais antiga empresa de aviação brasileira em atividade. Atuando sempre nos mercados regionais, em agosto de 2019 a companhia se associou às operações da MAP Linhas Aéreas, o que possibilitou a operação de novos mercados na Região Norte do Brasil, além de obter ganhos de escala e sinergia.

Com frota de 12 aeronaves ATR, a companhia opera sob as regras da certificação IOSA, programa internacional de excelência operacional da IATA, com rotas nas regiões sul, sudeste, centro oeste, norte e nordeste, totalizando 47 destinos atendidos em todas as regiões do Brasil.