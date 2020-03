Volta às aulas com aprendizado prático no Parque das Aves

Programa de Visitas Monitoradas do atrativo oferece a oportunidade de estudantes aprenderem sobre a Mata Atlântica e suas espécies, e outras temáticas ligadas ao assunto

O mês de março chegou e com ele a volta às aulas. O momento é de mudanças e início de planejamentos, tanto no ambiente familiar quanto nas escolas. Como uma forma de potencializar a experiência de crianças e professores, o Parque das Aves promove o Programa de Visitas Educativas.

Professores, educadores e instituições escolares podem agendar visitas diretamente no site do Parque das Aves em parquedasaves.com.br/agendamento. O roteiro varia de 1 hora e 30 minutos até 2 horas para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Superior. A sugestão é que a escola tenha um responsável para cada 15 alunos.

Os temas tratados vão desde cores e formas da natureza até o conhecimento da Mata Atlântica, trabalho de conservação de espécies em risco em extinção, bem-estar animal, consumo sustentável e relações ecológicas, contação de histórias, entre outros diversos temas tratados durante as visitas.

Todos os anos o Parque recebe, em média, 25 mil alunos em grupos escolares, entrando em programas especiais de educação ambiental, gratuitas para escolas da rede pública de Foz do Iguaçu.

Segundo Camila Martins, coordenadora do Departamento de Educação Ambiental do Parque das Aves, a educação ambiental é uma área do conhecimento extremamente importante por contribuir para a transformação de pessoas e promover a conexão com o ambiente natural, na qual os educandos desenvolvem novos valores e comportamentos que levam para a vida toda.

“O nosso Programa de Visitas Educativas para escolas envolve temáticas e metodologias condizentes com cada nível de ensino, potencializando os assuntos abordados na escola de maneira integrada ao ambiente natural, à Mata Atlântica, possibilitando o desenvolvimento de valores e formas de engajamento na rotina da criança e/ou adolescente”, comenta Camila.

Da teoria à prática

Camila reforça que a experiência empírica vivida por crianças e jovens durante o programa de visitas monitoradas oferecido pelo Departamento de Educação Ambiental do Parque das Aves possibilita que aprendam em contato com plantas, árvores, rios, pássaros e insetos, além de refletirem sobre as ameaças às espécies da Mata Atlântica, como a poluição, o desmatamento, a caça, tráfico de animais silvestres, entre outros.

“As visitas consistem em uma ação educativa extremamente interessante por poder abordar assuntos sobre a biodiversidade e ameaças de maneira integrada ao bioma que vivemos, trazendo contextualização e aproximação com a realidade dos estudantes, envolvendo o Parque das Aves como um ambiente para educar e engajar crianças e jovens”, comenta Camila.

A visita ao Parque das Aves contempla também roteiros e experiências para estudantes do ensino superior de diversos cursos de graduação, envolvendo temas sobre bem-estar animal, veterinário, trabalho com manejo de animais silvestres, conservação, nutrição animal e educação ambiental.

“O objetivo de uma visita técnica para estudantes de universidades é contribuir para a formação prática, trazendo a expertise e atuação dos profissionais do Parque das Aves para a conservação de aves da Mata Atlântica, permitindo contato direto com a prática”, ressalta Camila.