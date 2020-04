Voluntários orientam pedestres sobre uso de máscaras

Os grupos dividiram-se em ações na Avenida das Cataratas e Avenida Paraná, onde abordaram pessoas que faziam caminhadas e praticavam atividades físicas

O Núcleo de Orientação coordenado pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu iniciou, na manhã de hoje (28), novas ações de conscientização sobre o uso da máscara no combate a propagação da COVID-19. Os grupos dividiram-se em ações na Avenida das Cataratas e Avenida Paraná, onde abordaram pessoas que faziam caminhadas e praticavam atividades físicas. Eles trambém distribuiram máscaras à população. “A informação sem dúvida é nossa principal ferramenta”, disse o coordenador das equipes André Guedes. A ação ganha continuidade hoje no período da noite e segue na quinta-feira, no Gramadão da Vila A, com o objetivo de levar à comunidade maior conhecimento sobre a importância do uso correto da máscara. Os locais foram escolhidos pelos grupos por concentrarem grande fluxo de pedestres.

O uso da máscara foi instituído pelo decreto municipal 28.026. Foz do Iguaçu foi uma das primeiras cidades do país a adotar a medida. “Como saímos na frente, com as determinações, seria fundamental que a população respondesse a esse apelo com o uso da máscara”, disse.

Durante a abordagem na manhã de hoje, mais de 80 máscaras foram distribuídas a quem passou pelas avenidas e foi abordado pelo grupo. “A maioria entendeu sim. E esse nosso trabalho é importante para conscientizar as pessoas que ainda tem um pouco de resistência em usar”, comentou Roberto Borges, um dos voluntários.