Webinar aborda experiência da Itaipu e parceiros com o Projeto Monitora Covid-19

Diretor-geral brasileiro participou da abertura do evento, que abordou a importância da vigilância epidemiológica a partir do esgoto no enfrentamento ao vírus.

A experiência de Foz do Iguaçu e de Curitiba no enfrentamento à covid-19 por meio da vigilância epidemiológica a partir do esgoto foi tema de um webinar, na manhã desta sexta-feira (13), transmitido por meio da plataforma Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=XCuAKdXCtT4). O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Anatalicio Risden Junior, foi um dos convidados para a abertura do evento, que teve como uma das palestrantes Simone Frederigi Benassi, especialista em Monitoramento e Avaliação Ambiental da Itaipu Binacional e gestora do Projeto Monitora Covid-19.

Também participaram da abertura do webinar Claudio Stabile, diretor-presidente da Sanepar; Carmensita A. G. Bom, coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu; Alceu Guérios Bittencourt, presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES); e Carlos Alberto Perdigão Pessoa, superintendente adjunto de Planejamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.

Em sua fala, Risden enumerou as ações da Itaipu no enfrentamento à pandemia em três frentes: investimentos diretos na saúde; no apoio às entidades sociais que prestam socorro humanitário, e que sofreram impacto financeiro; e nas ações voltadas ao turismo, principal atividade econômica do Destino Iguaçu, que foi muito impactada com a pandemia.

“O período da covid foi de muita tensão para as autoridades públicas, e a Itaipu percebeu a necessidade de dar seu apoio de todas as formas possíveis, inclusive subsidiando as autoridades com informações”, disse o diretor-geral. “A parceria entre Itaipu, Sanepar, e demais parceiros desse projeto, é um exemplo de como a união das entidades pode gerar conhecimento em prol da saúde pública”, afirmou, referindo-se ao Projeto Monitora Covid-19.

Palestras

O webinar “Vigilância epidemiológica a partir do esgoto: experiências no Estado do Paraná para enfrentamento à Covid-19 – Rumo à Brazil Water Week 2022” foi realizado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção Paraná com apoio da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), da Itaipu Binacional, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis) e da Universidade Federal do Paraná.

O evento é preparatório para a Brazil Water Week, o mais importante evento internacional sobre água e saneamento realizado no Brasil, que acontece de 23 a 27 de maio, de forma on-line.

Simone Benassi foi a primeira palestrante, fazendo um panorama geral do projeto de “Monitoramento do SARS-COV-2 via esgoto na Itaipu e em Foz do Iguaçu: ciência e cooperação para bem servir a sociedade”. Ela destacou também a importância de difundir conhecimento e conscientizar a população, por meio da produção de um e-book e de uma cartilha educativa. “Procuramos usar a linguagem adequada a cada público”, afirmou.

Em seguida, o professor da UFABC e membro do Projeto Monitora Covid-19, Rodrigo de Freitas Bueno, apresentou a palestra “Epidemiologia baseada no esgoto em Foz do Iguaçu: metodologia, resultados e aprendizados”, seguido pelo professor da Unila Cristian Antonio.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.