Webinar sobre Internet das Coisas (IoT) será realizado pelo Parque Tecnológico Itaipu

A iniciativa educacional, gratuita e aberta ao público, pretende apresentar ferramentas para aplicações em um dos campos mais promissores da tecnologia: a Internet das Coisas.

Discutir a adoção da tecnologia de Internet das Coisas (IoT) e apresentar soluções é um dos objetivos do webinar que será promovido pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) no dia 28 de abril, às 14h.

A programação terá início com a uma apresentação sobre Conceitos, Protocolos, Tecnologias e Ferramentas para aplicações em IoT. Na sequência, está programada uma oficina com a realização de testes e experimentações com as ferramentas de programação Node-RED, Broker Mosquitto, Contêineres Docker e dos dispositivos de Hardware Arduíno, ESP8666 e ESP32 e Raspberry Pi.

As inscrições para o evento podem ser feitas até a segunda-feira (26), por meio do link: http://bit.ly/webinariotpti

Para participar da oficina será necessário ter um computador conectado à internet (preferencialmente Linux), realizar a pré-instalação do Docker e qualquer dispositivo de hardware como Arduíno, ESP ou Raspberry Pi (se não possuir poderá utilizar apenas as ferramentas de software).

O webinar será conduzido pelo professor da área de informática da IFPR Campus Foz do Iguaçu, Evandro Cantú. O profissional possui graduação (1986), mestrado (1990) e doutorado (2005) em engenharia elétrica pela UFSC. Em 2020, realizou pós doutorado no tema Internet das Coisas pelo programa de pós-graduação em automação e sistemas também na UFSC.

De acordo com Evandro Cantú, a Internet das Coisas (IoT) permite conectar objetos do mundo físico à Internet, possibilitando a criação de novas aplicações, incluindo áreas como bens e consumo, residências inteligentes, cidades inteligentes, serviços públicos, comércio e logística, além de aplicações inovadoras na indústria e agricultura. “Nesse cenário, a proposta do webinar é demonstrar, primeiramente, numa visão acadêmica, uma conceituação e uma proposta de arquitetura para aplicações de Internet das Coisas. Como visão prática, serão apresentados e testados, por meio de uma oficina, um conjunto de ferramentas de software e dispositivos de hardware que podemos utilizar para a construção de protótipos e realizar provas de conceito para aplicações de Internet das Coisas”, afirma o professor.

“Dentre os softwares, utilizaremos a ferramenta de programação Low-Code Node-RED, que permite integrar, por meio da internet, dispositivos de hardware; o Broker Mosquitto que implementa o protocolo MQTT; e os contêineres Docker, que facilitam a instalação e teste das ferramentas, de forma independente, do sistema operacional e da máquina hospedeira. Como dispositivos de hardware, utilizaremos a plataforma didática Arduíno, os Microcontroladores ESP8666 e ESP32 e os computadores de placa única Raspberry Pi”, complementa Evandro Cantú.

De acordo com o diretor técnico do PTI, Rafael Deitos, a IoT é um diferencial para a transformação digital. “O mercado está demandando profissionais capacitados nestas novas tecnologias e suas principais ferramentas. Novos projetos começam a decolar por meio de startups e empresas inovadoras e dar forte impulso a diferentes segmentos, possibilitando novas perspectivas de negócios voltados para equipamentos e softwares. O objetivo do PTI-BR em oportunizar conhecimento na área de IoT é de contribuir com a formação de capital intelectual e no desenvolvimento de soluções inovadoras para a sociedade. Especialmente com a implantação do Programa Vila A Inteligente, que oferece um ambiente real para testes e validações tecnológicas dessas soluções”, afirma.

Especialização em IoT

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Foz do Iguaçu está com edital aberto (https://bit.ly/3rDkejL) para o ingresso no curso de especialização em Internet das Coisas – IoT. A pós-graduação Lato Sensu é gratuita e conta com o apoio do Parque Tecnológico Itaipu e da Itaipu Binacional.

As inscrições ficarão abertas até 14/05. O curso será ofertado na modalidade presencial, nas instalações do IFPR Foz (Av. Araucária, 780, Vila A). Ao todo, serão ofertadas 30 vagas.

Programação completa do webinar:

14h30 às 16h – Apresentação sobre Conceitos, Protocolos, Tecnologias e Ferramentas para Aplicações de Internet das Coisas (IoT).

16h15 às 17h45 – Oficina com a realização de testes e experimentações com as ferramentas de programação Node-RED, Broker Mosquitto, Contêineres Docker e dos Dispositivos de Hardware Arduíno, ESP8666 e ESP32 e Raspberry Pi.

Público – O público-alvo do webinar são profissionais e pesquisadores graduados em ciência da computação, informática, engenharias ou áreas afins, além de professores e estudantes ligados à área de tecnologia.

Créditos: PTI