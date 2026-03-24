17ª Meia Maratona das Cataratas une esporte e turismo no Parque Nacional do Iguaçu

A 17ª edição da Meia Maratona das Cataratas promete ir muito além da linha de chegada. Marcada para os dias 16 e 17 de maio de 2026, a prova oferece aos corredores a oportunidade de vivenciar uma imersão completa na natureza, unindo esporte, lazer e contemplação em um dos cenários mais deslumbrantes do mundo.

Além de percorrer os trajetos em meio à Mata Atlântica, os atletas inscritos terão acesso ao Parque Nacional do Iguaçu. Após a corrida, será possível passear pelas passarelas, visitar os mirantes e registrar de perto o maior conjunto de quedas d’água do planeta.

Para o CEO da organização, Mario Macedo Junior, o evento é uma oportunidade única de roteiro turístico. Ele destaca que a prova permite unir alta performance esportiva ao contato direto com o Patrimônio Mundial Natural, movimentando a região da tríplice fronteira e transformando a corrida em uma memória inesquecível.

Atrações e experiências além da corrida

A viagem a Foz do Iguaçu pode se transformar em um final de semana completo de lazer. O parque oferece diversas atrações complementares, como a Ciclovia das Cataratas, o Circuito São João, o Espaço Usina e um conjunto de trilhas totalmente revitalizadas.

Os visitantes também podem adquirir ingressos à parte para roteiros exclusivos, que permitem contemplar as Cataratas ao amanhecer, no pôr do sol ou durante o anoitecer.

A gastronomia é outro ponto forte da experiência. Os novos restaurantes Cocar e Canoas Mirim oferecem opções para diferentes paladares, com capacidade para atender centenas de pessoas. Aos sábados, o espaço ainda conta com artesãos e produtores locais comercializando seus trabalhos.

Inscrições, valores e categorias disponíveis

A expectativa da organização é reunir cerca de seis mil corredores nos dois dias de evento. Os participantes podem escolher entre o pelotão geral ou o grupo de pessoas com deficiência, divididos nas seguintes modalidades:

Prova de 10,5 km: R$ 379 (realizada no sábado, 16 de maio)

R$ 379 (realizada no sábado, 16 de maio) Meia Maratona (21 km): R$ 389 (realizada no domingo, 17 de maio)

R$ 389 (realizada no domingo, 17 de maio) Desafio da Onça: R$ 609 (participação nas duas distâncias em dias consecutivos)

As inscrições devem ser feitas no site oficial do evento. Ao garantir a vaga, o atleta tem direito ao kit correspondente à prova escolhida, que inclui itens oficiais e o acesso ao parque no dia da corrida.

Política de descontos e isenções

A organização oferece condições especiais para diferentes públicos. Moradores das 14 cidades vizinhas ao parque, que integram o Passe Comunidade, possuem 20% de desconto mediante comprovação de residência na retirada do kit.

Idosos a partir de 60 anos têm direito a 50% de desconto, aplicado automaticamente na compra. Já os atletas com deficiência (ACD) recebem isenção total da taxa, bastando solicitar o benefício pelo e-mail oficial da organização. Grupos de corrida com mais de dez integrantes também garantem 10% de desconto em um link exclusivo.

A 17ª Meia Maratona das Cataratas é uma realização da Urbia+Cataratas, com apoio da Global Vita Sports, e reforça a importância da preservação ambiental na região.

Créditos de imagem: Corredores: Schari Kozak Aéreas, trilha e experiências: Divulgação Urbia+Cataratas