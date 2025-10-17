6ª Corrida do Servidor e 1ª Corrida da Guarda Municipal movimentam Foz do Iguaçu

Evento será no dia 26 de outubro e celebra a Semana do Servidor com esporte e solidariedade

A 6ª Corrida do Servidor e a 1ª Corrida da Guarda Municipal acontecem no dia 26 de outubro de 2025, a partir das 7h30, em Foz do Iguaçu. O evento faz parte da Semana do Servidor e promete reunir servidores públicos, agentes de segurança e a comunidade em um dia de integração, saúde e solidariedade.

Trajeto e modalidades

A prova contará com duas opções de participação:

Corrida de 5 km: largada e chegada na sede da Guarda Municipal , no Complexo Marcelo Arruda . O percurso passará pelas ruas Edgard Schimmelpfeng, Nereu Ramos, Ranieri Mazzilli, José Maria de Brito, Pedro Basso, Rosa Cirilo de Castro e Costa e Silva .

Caminhada de 3 km: saída do mesmo ponto, com retorno na Avenida Pedro Basso.

Esta edição marca a 1ª Corrida da Guarda Municipal, que contará com representantes das forças de segurança do município, reforçando o espírito de união e incentivo à prática esportiva.

Inscrições e vagas

As inscrições seguem abertas até 22 de outubro de 2025 ou até o limite de 600 vagas. O cadastro deve ser feito pelo site www.minhasinscrições.com.br.

300 vagas gratuitas: destinadas a servidores municipais e agentes de segurança pública, mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível , a ser entregue na retirada do kit.

300 vagas pagas: valor de R$ 80,00 para o público em geral, com 50% de desconto para idosos (60 anos ou mais).

Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições assistenciais cadastradas pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, reforçando o caráter solidário do evento.

Premiação e medalhas

Serão distribuídos 21 troféus nas seguintes categorias:

Geral Feminina 5 km (1º ao 3º lugar)

Geral Masculina 5 km (1º ao 3º lugar)

Funcionário Público Feminina 5 km (1º ao 3º lugar)

Funcionário Público Masculina 5 km (1º ao 3º lugar)

Todos os participantes receberão medalhas de participação como reconhecimento pelo envolvimento no evento.