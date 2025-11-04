ACDD promove Bingo Beneficente neste sábado com mais de R$ 5 mil em prêmios

Evento solidário arrecadará recursos para compra de materiais pedagógicos e de informática
A Associação Cristã de Deficientes Físicos (ACDD) realiza neste sábado, 8 de novembro, o tradicional Bingo Beneficente – Show de Prêmios, com mais de R$ 5 mil em prêmios, entre produtos e dinheiro. O evento começa às 14h, na sede da instituição, localizada na Rua Mandaguari, 295, Jardim Santa Rosa, em Foz do Iguaçu.
Os kits com quatro cartelas estão sendo vendidos antecipadamente por R$ 35,00, e R$ 40,00 no dia do evento. Também é possível adquirir cartelas extras por R$ 30,00.
Toda a arrecadação será destinada à compra de materiais pedagógicos e de informática, que serão utilizados nas salas de aula e nos espaços de apoio da entidade.
🎁 Premiação principal
O bingo contará com quatro rodadas principais, com os seguintes prêmios:
-
🥇 1ª rodada: Bicicleta
-
🥈 2ª rodada: TV 32”
-
🥉 3ª rodada: Tanquinho
-
💰 4ª rodada: R$ 1.000,00 em dinheiro
Além disso, haverá diversos brindes extras, incluindo celular, airfryer, eletrodomésticos e utensílios de cozinha.
As cartelas podem ser adquiridas pelos telefones (45) 3524-1388 ou WhatsApp (45) 99128-1318, com opção de pagamento via Pix.
📅 Serviço
Bingo Beneficente – Show de Prêmios
📍 Local: ACDD – Rua Mandaguari, 295, Jardim Santa Rosa – Foz do Iguaçu
🗓 Data: Sábado, 8 de novembro
⏰ Horário: 14h
💵 Valores:
-
Kit com 4 cartelas – R$ 35,00 (antecipado)
-
R$ 40,00 (no dia)
-
Cartela extra – R$ 30,00
📞 Informações: (45) 3524-1388 | (45) 99128-1318
💳 Pix / WhatsApp: (45) 99128-1318
📲 Instagram: @acdd.foz