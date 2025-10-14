Agência do Trabalhador realiza mutirão de empregos no Sesc, na Vila A

Centenas de vagas estarão disponíveis e nove empresas farão entrevistas no local

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu realiza, nesta quarta-feira (15), mais um grande mutirão de empregos, em parceria com o Senac, na sede do Sesc, localizada na Vila A.

Além das centenas de vagas ofertadas diariamente, o evento contará com a presença de nove grandes empresas da cidade, que farão entrevistas diretamente no local — oferecendo a oportunidade de contratação imediata para os candidatos.

“Este é o segundo mutirão desta semana, levando as oportunidades para mais perto dos trabalhadores e também auxiliando as empresas que precisam de contratações imediatas, a pedido do prefeito General Silva e Luna”, destacou a diretora da agência, Catia Fritzen.

Empresas participantes:

Hotel Mabu

Rafain Palace Hotel

Hotel Bourbon

Grupo Muffato

Castelo Libanês

Frigorífico Lar

Altomax

Rede Soul

Farma Rede

Os interessados devem comparecer no dia do mutirão, munidos de documento de identificação com foto, carteira de trabalho (digital ou física) e comprovante de residência.

No caso de estrangeiros, é necessário apresentar o RNM ou protocolo.

📍 Local: Sesc – Avenida Tancredo Neves, 222, Vila A

📅 Data: Quarta-feira, 15 de outubro

🔗 Saiba mais no site da Prefeitura