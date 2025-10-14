Search

Agência do Trabalhador realiza mutirão de empregos no Sesc, na Vila A

Centenas de vagas estarão disponíveis e nove empresas farão entrevistas no local

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu realiza, nesta quarta-feira (15), mais um grande mutirão de empregos, em parceria com o Senac, na sede do Sesc, localizada na Vila A.

Além das centenas de vagas ofertadas diariamente, o evento contará com a presença de nove grandes empresas da cidade, que farão entrevistas diretamente no local — oferecendo a oportunidade de contratação imediata para os candidatos.

“Este é o segundo mutirão desta semana, levando as oportunidades para mais perto dos trabalhadores e também auxiliando as empresas que precisam de contratações imediatas, a pedido do prefeito General Silva e Luna”, destacou a diretora da agência, Catia Fritzen.

Empresas participantes:

  • Hotel Mabu

  • Rafain Palace Hotel

  • Hotel Bourbon

  • Grupo Muffato

  • Castelo Libanês

  • Frigorífico Lar

  • Altomax

  • Rede Soul

  • Farma Rede

Os interessados devem comparecer no dia do mutirão, munidos de documento de identificação com foto, carteira de trabalho (digital ou física) e comprovante de residência.
No caso de estrangeiros, é necessário apresentar o RNM ou protocolo.

📍 Local: Sesc – Avenida Tancredo Neves, 222, Vila A
📅 Data: Quarta-feira, 15 de outubro
🔗 Saiba mais no site da Prefeitura

