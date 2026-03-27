Amanhecer nas Cataratas: Parque Nacional do Iguaçu Anuncia Novos Horários para o Outono

O outono chegou e trouxe novidades para quem deseja visitar uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. O Parque Nacional do Iguaçu ajustou os horários da sua experiência exclusiva de contemplação matinal.

A partir de abril, os visitantes poderão admirar as quedas d’água sob as cores únicas da nova estação com mais conforto. A mudança acompanha o nascer do sol, que ocorre mais tarde nesta época do ano, garantindo o cenário perfeito para o passeio.

Detalhes do Novo Roteiro Matinal

A Urbia+Cataratas, concessionária responsável pela gestão turística, alterou o horário de embarque das 5h30 para as 6h da manhã. A programação especial de outono segue até o final de agosto e acontece todas as quintas, sextas e sábados.

O passeio começa antes da abertura oficial do parque. Os participantes têm acesso privilegiado à Trilha das Cataratas, o que proporciona uma imersão tranquila na natureza e oportunidades incríveis para fotografias sem aglomerações.

Após a caminhada, a experiência é coroada com um café da manhã completo no Restaurante Cocar, localizado no Centro de Visitantes. O grande diferencial é que o ingresso permite a permanência na unidade de conservação durante todo o dia, com acesso liberado até as 17h30.

Benefícios para Moradores da Região

A gestão do parque oferece vantagens exclusivas para a comunidade local. Moradores de 14 cidades vizinhas têm direito a 20% de desconto na tarifa dos passeios especiais, incluindo o Amanhecer, o Pôr do Sol e o Céu das Cataratas.

Para garantir o benefício, é necessário adquirir o ingresso na categoria Passe Comunidade através do site oficial. No dia da visita, o morador deve apresentar obrigatoriamente um comprovante de residência atualizado e um documento oficial com foto.

Cidades com Direito ao Desconto

O benefício atende os residentes dos seguintes municípios: Capanema, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Foz do Iguaçu, Lindoeste, Medianeira, Matelândia, Ramilândia, Santa Lúcia, São Miguel do Iguaçu, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Serranópolis do Iguaçu e Vera Cruz do Oeste.

Reconhecimento Internacional e Sustentabilidade

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O local é uma referência global em turismo sustentável. Recentemente, o parque foi eleito pelo Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best 2025 como a principal atração turística do Brasil e de toda a América Latina.

Informações Práticas do Passeio

Dias de realização: Todas as quintas, sextas e sábados.

Todas as quintas, sextas e sábados. Horário de embarque: 6h, no Centro de Visitantes.

6h, no Centro de Visitantes. Café da manhã: Servido das 7h30 às 9h30, no Restaurante Cocar.

Servido das 7h30 às 9h30, no Restaurante Cocar. Transporte de retorno: Disponível a partir das 7h30, saindo do Espaço Porto Canoas.

Disponível a partir das 7h30, saindo do Espaço Porto Canoas. Atendimento via WhatsApp: (45) 3521-4438, com a assistente virtual Naipi.