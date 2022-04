Analía Chernaviski lança álbum “Movimiento” neste domingo (10)

Analía Chernavsky, docente de canto do curso de Música da UNILA, lança neste domingo (10) o álbum “Movimiento”, resultado de sua experiência de pós-doutorado, realizado no Uruguai, no ano passado.

O lançamento será realizado na Feirinha da JK, às 10h30. Em caso de chuva, o evento será transferido para a Fundação Cultural. O álbum também está disponível no Spotify (https://spoti.fi/3JthC0N).

A tradição da cantautoria é característica de vários países latino-americanos. Em sua pesquisa, Analía selecionou oito canções da cantautoria uruguaia das décadas de 1970 a 1990: Crisálida (Mariana Ingold); Claros (E. Darnauchans e Galemire); No hay drama nena (Gustavo Pena. El Príncipe); Sueño otoñal (Eduardo Mateo); Soy el tambor (Rodolfo Morandi); Luna sola (Leo Maslíah); e Romance de las llamadas (Marcel Chávez); Conmigo (Hugo Fattoruso).

“Eu quis fazer um cruzamento entre a experiência acadêmica e a experiência artística e é isso que aparece no CD”, comenta Analía. Ela explica que o CD foi gravado a distância, com participação de músicos do Paraguai, Venezuela, Argentina, Uruguai, Portugal, além de Brasil e Uruguai. “Eu quis aproveitar as diferentes experiências, as diferentes tradições musicais desses músicos para fazer novas leituras desse repertório de cantautores uruguaios”, conta. “A releitura desses cantautores uruguaios passou pela percepção de que misturar, acrescentar influências enriquecia de alguma maneira a interpretação. Então, todas essas influências foram bem-vindas e aproveitadas no disco”, completa.

Serviço :

Lançamento do CD “Movimiento”, de Analía Chernaviski, com participação de Orlando Martínez, María Betania Hernández, Elvir Barreto e Lucas Casacio.

Onde: Feirinha da JK ou Fundação Cultural (em caso de chuva)

Quando: 10 de abril – domingo

Horário: 10h30

Créditos: UNILA.