AquaFoz Prepara Programação Especial de Páscoa com Horário Estendido

O feriado de Páscoa será de muita diversão e descobertas no AquaFoz, em Foz do Iguaçu. Entre os dias 3 e 5 de abril, o atrativo promove uma agenda especial voltada para crianças e famílias, unindo o encanto do mundo aquático com atividades lúdicas.

Para garantir que todos aproveitem ao máximo, a bilheteria funcionará com horário estendido durante o feriadão, atendendo o público até as 18h. A iniciativa facilita o acesso e amplia o tempo de permanência no local.

Diversão e Aprendizado para as Crianças

A programação diária tem início às 14h com recreações animadas e sessões de pintura facial rápida. Logo em seguida, das 14h30 às 15h30, os pequenos exploradores podem participar de oficinas criativas e educativas.

As atividades manuais incluem a confecção do Rabinho de Coelho, um brinquedo giratório feito com jornal reciclado. As crianças também poderão personalizar chaveiros de madeira com cola colorida e montar cenourinhas de papelão recheadas com surpresas de chocolate.

A Tradicional Caça aos Ovos

O momento mais aguardado do dia, a caça aos ovos, será realizado em duas rodadas para garantir a participação de todos: a primeira das 15h30 às 16h e a segunda das 16h30 às 17h. Para encerrar a tarde com alegria, as recreações e a pintura facial retornam das 17h às 17h30.

Uma Imersão no Mundo Aquático

Localizado na Avenida das Cataratas, em frente ao Parque Nacional do Iguaçu, o AquaFoz proporciona uma viagem fascinante pelas águas. O complexo conta com três andares, 28 recintos e impressionantes 3,3 milhões de litros de água.

Durante o passeio, os visitantes observam de perto a rica biodiversidade, desde espécies regionais como o surubim-do-Iguaçu até tubarões e raias no grande tanque oceânico da América do Sul. O espaço oferece ainda tecnologia sensorial, áreas de alimentação e uma loja temática, unindo entretenimento e consciência ambiental.

Programe sua Visita

Confira a agenda completa e as informações essenciais para o feriado:

Endereço: Avenida das Cataratas, BR KM 18, Foz do Iguaçu, Paraná.

Avenida das Cataratas, BR KM 18, Foz do Iguaçu, Paraná. Horário de funcionamento: A partir das 9h. Durante o feriado, a bilheteria atende até as 18h.

A partir das 9h. Durante o feriado, a bilheteria atende até as 18h. Oficinas e Recreação: Das 14h às 15h30 e das 17h às 17h30.

Das 14h às 15h30 e das 17h às 17h30. Caça aos ovos: Sessões às 15h30 e às 16h30.

Sessões às 15h30 e às 16h30. Atenção: As atividades infantis possuem vagas limitadas e estão sujeitas à lotação.

As atividades infantis possuem vagas limitadas e estão sujeitas à lotação. Ingressos oficiais: aquafoz.com.br