Aquamania Anuncia Último Mês da Temporada de Verão 2026 em Foz do Iguaçu

Parque aquático Aquamania tem 50% de desconto e horários especiais nos feriados em Foz do Iguaçu
O Aquamania, um dos principais destinos de lazer em Foz do Iguaçu, entrou no último mês da sua temporada de verão 2026. Durante abril, o parque funcionará de quarta a domingo, oferecendo uma excelente oportunidade para moradores e turistas aproveitarem os últimos dias antes da pausa programada.
Descontos e programação especial
Para atrair o público nesta reta final, os ingressos estão com 50% de desconto, tornando a experiência ainda mais acessível para famílias e visitantes da região.
Nos feriados, a programação será ampliada. No feriado de Tiradentes, o parque abrirá todos os dias entre 18 e 21 de abril, incluindo segunda e terça-feira.
Já no feriado do Dia do Trabalho, o funcionamento será em horário especial, das 10h às 18h.
A temporada será encerrada oficialmente no dia 3 de maio, com reabertura prevista para setembro.
Atrações para todas as idades
Reconhecido como um dos principais polos de entretenimento da tríplice fronteira, o Aquamania recebeu o prêmio Traveller’s Choice Best of the Best 2024, do Tripadvisor — uma distinção concedida a apenas 1% das melhores atrações do mundo.
O parque conta com mais de 15 atrações, incluindo sete piscinas e oito tobogãs distribuídos em um amplo espaço.
Entre os destaques estão o Rio Lento, ideal para relaxamento, e a Ilha da Fantasia, voltada ao público infantil. Para quem busca mais emoção, o tobogã Adrenalina, com 22 metros de altura, garante muita diversão.
Estrutura completa para o visitante
Localizado na Avenida das Cataratas, nº 7120, ao lado do Vivaz Cataratas Resort, o Aquamania oferece estrutura completa para passar o dia com conforto.
O espaço conta com praça de alimentação, vestiários equipados e áreas de descanso, consolidando-se como uma das melhores opções de lazer e turismo em Foz do Iguaçu.
SERVIÇO
Último mês da temporada de verão do Aquamania
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- Funcionamento: quarta a domingo
- Feriado de Tiradentes: 18 a 21 de abril (todos os dias)
- Horário especial (Dia do Trabalho): 10h às 18h
- Encerramento da temporada: 3 de maio
- Ingressos com 50% de desconto: https://ingressos.aquamania.com.br/