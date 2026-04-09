Aquamania Anuncia Último Mês da Temporada de Verão 2026 em Foz do Iguaçu

Parque aquático Aquamania tem 50% de desconto e horários especiais nos feriados em Foz do Iguaçu

O Aquamania, um dos principais destinos de lazer em Foz do Iguaçu, entrou no último mês da sua temporada de verão 2026. Durante abril, o parque funcionará de quarta a domingo, oferecendo uma excelente oportunidade para moradores e turistas aproveitarem os últimos dias antes da pausa programada.

Descontos e programação especial

Para atrair o público nesta reta final, os ingressos estão com 50% de desconto, tornando a experiência ainda mais acessível para famílias e visitantes da região.

Nos feriados, a programação será ampliada. No feriado de Tiradentes, o parque abrirá todos os dias entre 18 e 21 de abril, incluindo segunda e terça-feira.

Já no feriado do Dia do Trabalho, o funcionamento será em horário especial, das 10h às 18h.

A temporada será encerrada oficialmente no dia 3 de maio, com reabertura prevista para setembro.

Atrações para todas as idades

Reconhecido como um dos principais polos de entretenimento da tríplice fronteira, o Aquamania recebeu o prêmio Traveller’s Choice Best of the Best 2024, do Tripadvisor — uma distinção concedida a apenas 1% das melhores atrações do mundo.

O parque conta com mais de 15 atrações, incluindo sete piscinas e oito tobogãs distribuídos em um amplo espaço.

Entre os destaques estão o Rio Lento, ideal para relaxamento, e a Ilha da Fantasia, voltada ao público infantil. Para quem busca mais emoção, o tobogã Adrenalina, com 22 metros de altura, garante muita diversão.

Estrutura completa para o visitante

Localizado na Avenida das Cataratas, nº 7120, ao lado do Vivaz Cataratas Resort, o Aquamania oferece estrutura completa para passar o dia com conforto.

O espaço conta com praça de alimentação, vestiários equipados e áreas de descanso, consolidando-se como uma das melhores opções de lazer e turismo em Foz do Iguaçu.

SERVIÇO

Último mês da temporada de verão do Aquamania

Funcionamento: quarta a domingo Feriado de Tiradentes: 18 a 21 de abril (todos os dias) Horário especial (Dia do Trabalho): 10h às 18h Encerramento da temporada: 3 de maio Ingressos com 50% de desconto: https://ingressos.aquamania.com.br/

