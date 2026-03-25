Audiência pública debaterá violência de gênero em Foz do Iguaçu e na fronteira

Universidades, movimentos sociais e sindicatos convidam a comunidade para o diálogo nesta segunda-feira (30), na Câmara de Vereadores. Documento final irá nortear cobranças por políticas públicas locais.

Uma união de universidades, sindicatos e movimentos sociais convida a população para uma importante audiência pública sobre violência de gênero em Foz do Iguaçu e nas Três Fronteiras. O encontro acontece nesta segunda-feira, 30 de março, às 18h, na Câmara de Vereadores do município.

O objetivo principal do debate é elaborar um documento oficial apontando as falhas e as demandas urgentes nas políticas públicas municipais. Esse relatório será endereçado aos órgãos governamentais para exigir ações concretas e efetivas no enfrentamento à violência contra as mulheres.

A iniciativa é liderada pelas organizadoras do 8 de Março na fronteira e pelas Promotoras Legais Populares da Fronteira (PLPs). A ocupação do Legislativo municipal busca dar voz às vítimas e cobrar responsabilidade do poder público.

Violações e o cenário da Tríplice Fronteira

A violência em Foz do Iguaçu possui contornos específicos que, segundo os organizadores, são insistentemente ignorados pelo poder público. A antropóloga e professora da Unila, Danielle Araújo, denuncia que a estrutura municipal de acolhimento é ineficiente para a realidade de uma cidade fronteiriça.

A especialista critica a ausência de um sistema informativo bilíngue para orientar vítimas e destaca a vulnerabilidade de mulheres migrantes. Segundo ela, a falha na fiscalização permite que a violência ocorra livremente, resultando até mesmo em situações de trabalho análogo à escravidão sob o pretexto do trânsito na ponte internacional.

A docente também aponta a desigualdade local refletida nas mulheres que trabalham com reciclagem. Sem vagas na educação infantil, muitas levam os filhos nos carrinhos de coleta. Para a professora, esse cenário contrasta drasticamente com a imagem de “cartão-postal” vendida pela cidade.

O papel das Promotoras Legais Populares

O suporte técnico e humanizado da audiência é garantido pelas Promotoras Legais Populares da Fronteira (PLPs). O coletivo, que atua como projeto de extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), forma mulheres voluntárias para oferecer apoio direto em delegacias.

Essas voluntárias são fundamentais para incentivar a denúncia e combater a impunidade. A professora Madalena Ames, representante da Marcha Mundial de Mulheres e da APP-Sindicato/Foz, reforça que a luta exige orçamento real e serviços de proteção funcionando 24 horas por dia.

A professora faz ainda uma convocação direta à sociedade, ressaltando que as mulheres não podem continuar à mercê do medo e exigindo que os homens abandonem a omissão, assumindo sua responsabilidade no enfrentamento dessa chaga social.

Construção de propostas e deliberação

A audiência pública não será apenas um espaço de escuta, mas de deliberação ativa. Todas as demandas coletadas durante o encontro darão origem a um documento oficial de exigências.

Esse relatório será protocolado formalmente na Prefeitura e na Câmara de Vereadores. A principal meta é garantir a implementação de políticas públicas efetivas, incluindo a ampliação do horário de atendimento dos serviços de proteção à mulher.

Serviço: Audiência Pública pelo Combate à Violência Contra a Mulher

Data: 30 de março

30 de março Horário: Concentração às 17h30; início às 18h

Concentração às 17h30; início às 18h Local: Auditório da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu

Legenda sugerida para imagem: Audiência na Câmara irá subsidiar cobrança por políticas públicas efetivas em Foz. (Foto: Christian Rizzi/Câmara de Foz – Arquivo)

Organização do Evento

A mobilização é sustentada por uma unidade de ação que reúne as seguintes entidades:

APP-Sindicato/Foz

Observatório de Gênero da Unila

Secafe/Deged (Unila)

Movimento de Mulheres Camponesas (MMC)

Movimento de Mulheres Olga Benário

Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR)

União da Juventude Comunista (UJC)

Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro

Amefricanas

Marcha Mundial de Mulheres