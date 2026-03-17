Câmara de Foz do Iguaçu Aprova Projeto para Implantar Ecopontos na Cidade

Uma iniciativa voltada para a sustentabilidade e gestão de resíduos sólidos foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. O projeto, de autoria da vereadora Anice Gazzaoui (PP), propõe a instalação de ecopontos em locais estratégicos e de fácil acesso na cidade

Instalação de Ecopontos em áreas estratégicas da cidade recebe aprovação da Câmara.

O que Propõe o Projeto de Lei

O Projeto de Lei nº 105/2025 agora aguarda a sanção do prefeito. Se sancionado, ele terá como objetivo principal facilitar o descarte correto de uma variedade de materiais pela população

Instalação de Ecopontos em áreas estratégicas da cidade recebe aprovação da Câmara .

Entre os itens que poderão ser destinados aos novos pontos de coleta estão:

Materiais recicláveis

Resíduos eletrônicos

Restos de construção civil

Óleo de cozinha usado

A medida busca ampliar o acesso da comunidade a práticas sustentáveis e incentivar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos

Instalação de Ecopontos em áreas estratégicas da cidade recebe aprovação da Câmara .

Regras e Restrições para Uso

O texto aprovado estabelece algumas diretrizes para o funcionamento dos ecopontos. Para utilizá-los, os cidadãos deverão comprovar residência no município junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante apresentação de documento oficial ou outro meio que será definido em regulamentação futura

Instalação de Ecopontos em áreas estratégicas da cidade recebe aprovação da Câmara .

A proposta também deixa claro que resíduos perigosos ou altamente poluentes não poderão ser descartados nesses locais. Esta categoria inclui materiais tóxicos, inflamáveis, explosivos, produtos químicos industriais e medicamentos vencidos, cuja destinação final deve seguir normas específicas dos órgãos ambientais competentes

Instalação de Ecopontos em áreas estratégicas da cidade recebe aprovação da Câmara .

Engajamento Coletivo é Fundamental para o Sucesso

A vereadora autora do projeto, Anice Gazzaoui, destacou que a efetividade da iniciativa depende do envolvimento de todos. “É fundamental que haja engajamento da população e atuação integrada do poder público. Sem essa parceria, não alcançaremos a eficiência necessária para o sucesso do projeto”, afirmou a parlamentar

Instalação de Ecopontos em áreas estratégicas da cidade recebe aprovação da Câmara .

Em sua justificativa, ela ressalta que a criação dos ecopontos representa um avanço significativo para o município. A expectativa é que a medida contribua para a educação ambiental, a redução do descarte irregular em vias públicas e terrenos baldios, e o fortalecimento de uma gestão de resíduos sólidos pautada pela responsabilidade social e ecológica

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A aprovação do projeto ocorreu na sessão da manhã do dia 11 de março, marcando um passo importante na política de resíduos sólidos da cidade.